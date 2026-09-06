Κόσμος

Το Ιράν απειλεί να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ τα επόμενα 24ωρα

Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου
Μία Ιρανή περπατά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς στα Στενά του Ορμούζ
Μία Ιρανή περπατά στην παραλία του Μπαντάρ Αμπάς στα Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) μέσω REUTERS
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Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026) ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου”, δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χάρτες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ που συμφωνήθηκαν με το Ομάν θα υπογραφούν τις ερχόμενες ημέρες, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

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