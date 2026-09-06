Τραγωδία στο Πράσινο Ακρωτήρι: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι – Τουλάχιστον 25 νεκροί, πολλοί ήταν μαθητές

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου τουλάχιστον 25 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθητές και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε φαράγγι.

Το δυστύχημα συνέβη αργά το Σάββατο στο νησί Φόγκο στο Πράσινο Ακρωτήρι. Στο λεωφορείο την ώρα της τραγωδίας επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων.

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Η πτώση ήταν σφοδρή, με τους περισσότερους από τους επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους επί τόπου.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται πολλά παιδιά. Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Inforpress, αρκετοί από τους επιβάτες ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

🔃 MISE À JOUR | Les images tournées de nuit sont déchirantes. Au fond du ravin, éclairée par les lampes torches, on entend les pleurs et les cris de désespoir face à la carcasse du bus.



Le véhicule transportait 40 personnes au total (enfants, adolescents et adultes).



Sept des… pic.twitter.com/BB1115bLSc — Direct Brut (@DirectBrut) September 6, 2026

Cape Verde Bus Crash: Children Among 25 Killed on Fogo Islandhttps://t.co/gGcnpShI1h



(Cape Verde Bus Crash Children Arsenal Gabriel Chelsea Stamford) pic.twitter.com/az0CWrizwp — ArrowVision (@Arrowvisiontv) September 6, 2026

🔴 BREAKING — CAPE VERDE BUS DISASTER: AT LEAST 25 DEAD



At least 25 people, many of them children and teenagers, were killed after a passenger bus plunged around 30 meters into a ravine on the mountainous Campanas de Cima route on Fogo Island, Cape Verde.



⬛From the Crimes… pic.twitter.com/J60WPRNSDO — newsn7uk 🇬🇧 (@NEWSN7UK_N7) September 6, 2026

Η εκδρομή ήταν ιδιωτική και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε οργανωθεί από τον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

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Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Περέιρα Νέβες, χαρακτήρισε το πολύνεκρο δυστύχημα «μεγάλη καταστροφή», σε δήλωση που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

Cape Verde was plunged into grief on Sunday following a catastrophic bus accident on Fogo Island that claimed the lives of 25 people, mostly children and teenagers.



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Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι οδήγησε το λεωφορείο εκτός δρόμου, καθώς μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.