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Τραγωδία στο Πράσινο Ακρωτήρι: Λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι – Τουλάχιστον 25 νεκροί, πολλοί ήταν μαθητές

Το λεωφορείο με περίπου 35 επιβάτες έπεσε από ύψος 30 μέτρων στο νησί Φόγκο - Ανάμεσα στα θύματα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου
Τραγωδία στο Πράσινο Ακρωτήρι
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου τουλάχιστον 25 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μαθητές και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε φαράγγι.

Το δυστύχημα συνέβη αργά το Σάββατο στο νησί Φόγκο στο Πράσινο Ακρωτήρι. Στο λεωφορείο την ώρα της τραγωδίας επέβαιναν περίπου 35 άνθρωποι, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων.

Η πτώση ήταν σφοδρή, με τους περισσότερους από τους επιβάτες να χάνουν τη ζωή τους επί τόπου.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται πολλά παιδιά. Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Inforpress, αρκετοί από τους επιβάτες ήταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.

Η εκδρομή ήταν ιδιωτική και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε οργανωθεί από τον ίδιο τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα.

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ακρωτηρίου, Χοσέ Μαρία Περέιρα Νέβες, χαρακτήρισε το πολύνεκρο δυστύχημα «μεγάλη καταστροφή», σε δήλωση που δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί τι οδήγησε το λεωφορείο εκτός δρόμου, καθώς μέχρι στιγμής τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.

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