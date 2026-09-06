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Ο Τραμπ θα μιλήσει τηλεφωνικά με Πούτιν και Ζελένσκι τη Δευτέρα

Ο Τραμπ θα μιλήσει με τον Πούτιν, αφού πρώτα ενημερωθεί από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά την επιστροφή της από τη Ρωσία και την Ουκρανία
Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν / AP Photo / Φωτογραφία Aurelien Morissard - Pavel Bednyakov
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Με τους ομολόγους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (07.09.2026) στον απόηχο των διπλωματικών επαφών των απεσταλμένων του σε Μόσχα και Κίεβο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού πρώτα ενημερωθεί από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά την επιστροφή της από τη Ρωσία και την Ουκρανία, ανέφεραν την Κυριακή (06.09.2026) πηγές στην εφημερίδα «Kyiv Independent».

Μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν, ο Τραμπ είναι πιθανό να επικοινωνήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η ουκρανική εφημερίδα, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες αναμένεται πιθανότατα να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα.

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