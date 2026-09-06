Κόσμος

Νέο μήνυμα Νετανιάχου στο Ιράν: «Πλησιάζει το τέλος του θεοκρατικού καθεστώτος»

Εάν το Ιράν «κάνει λάθος υπολογισμό» και επιτεθεί στο Ισραήλ «θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί» προειδοποιεί ο Νετανιάχου
Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Ronen Zvulun
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να «ολοκληρώσει την αποστολή» ανατροπής του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν εξέφρασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο μήνυμά του στα εβραϊκά ότι «το τέλος του (σ.σ. καθεστώτος του Ιράν) πλησιάζει».

Εάν το Ιράν «κάνει λάθος υπολογισμό» και επιτεθεί στο Ισραήλ, «θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί», προειδοποίησε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς «είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται».

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ενόψει του Ρος Ασανά (σ.σ. εβραϊκή Πρωτοχρονιά, το βιβλικό όνομα αυτής της γιορτής είναι Γιομ Τερουά, κυριολεκτικά «ημέρα κραυγών»), κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

Οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών, η οποία αρχίζει την επόμενη εβδομάδα με το Ρος Ασανά.

Ο Νετανιάχου είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις στις 3 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι «κεντρική αποστολή» του Ισραήλ είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
407
257
174
170
162
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Σαρωτική νίκη του AfD, καταποντίζεται το CDU» - «Θρίλερ για την αυτοδυναμία στη Σαξονία-Άνχαλτ» οι αντιδράσεις των γερμανικών ΜΜΕ
«Το AfD αναδεικνύεται ξεκάθαρα πρώτη δύναμη με περίπου 44% έως 44,5%, αλλά φαίνεται να χάνει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο του Μαγδεμβούργου»
Ο επικεφαλής υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), Ούλριχ Ζίγκμουντ, μαζί με τους συμπροέδρους του κόμματος Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, πανηγυρίζουν μετά το κλείσιμο της κάλπης των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ, στο Μαγδεβούργο της Γερμανίας, στις 6 Σεπτεμβρίου 2026
Newsit logo
Newsit logo