Νέο μήνυμα Νετανιάχου στο Ιράν: «Πλησιάζει το τέλος του θεοκρατικού καθεστώτος»

Την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να «ολοκληρώσει την αποστολή» ανατροπής του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν εξέφρασε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε βιντεοσκοπημένο του μήνυμα το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026).

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο μήνυμά του στα εβραϊκά ότι «το τέλος του (σ.σ. καθεστώτος του Ιράν) πλησιάζει».

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Εάν το Ιράν «κάνει λάθος υπολογισμό» και επιτεθεί στο Ισραήλ, «θα δεχθεί ένα πλήγμα που δεν μπορεί καν να φανταστεί», προειδοποίησε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το καθεστώς «είναι αδύναμο, παλεύει για την επιβίωσή του, κλονίζεται».

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, ενόψει του Ρος Ασανά (σ.σ. εβραϊκή Πρωτοχρονιά, το βιβλικό όνομα αυτής της γιορτής είναι Γιομ Τερουά, κυριολεκτικά «ημέρα κραυγών»), κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

🇮🇱🇮🇷 PM Netanyahu: “We are determined to complete the mission of overthrowing the Iranian regime. Its end is near.”



“If Iran makes a mistake and attacks us, it will suffer a blow it cannot imagine,” Netanyahu said during a government meeting. pic.twitter.com/JBpPSfDBBF — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 6, 2026

Οι δηλώσεις γίνονται εν μέσω ανησυχιών ότι το Ιράν θα μπορούσε να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά την περίοδο των εβραϊκών εορτών, η οποία αρχίζει την επόμενη εβδομάδα με το Ρος Ασανά.

Ο Νετανιάχου είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις στις 3 Σεπτεμβρίου, λέγοντας ότι «κεντρική αποστολή» του Ισραήλ είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.