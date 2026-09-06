Ντόναλντ Τραμπ: Η viral αλλαγή στα μαλλιά που σχολιάστηκε και η νέα επίθεση στον Ρόμπερτ ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ και αυτή τη φορά για δύο εντελώς διαφορετικούς λόγους: μια νέα επίθεση στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και μια αλλαγή στην εμφάνισή του που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη.
Από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε στις ΗΠΑ την παλιά του κόντρα με τον διάσημο ηθοποιό και από την άλλη εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά.
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Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέσω Truth Social το βράδυ της Κυριακής 06.09.2026 χαρακτηρίζοντάς τον «ανόητο».
«Ακόμη κι αυτός ο ανόητος αρχίζει να το καταλαβαίνει!», έγραψε, ανεβάζοντας παράλληλα μια εικόνα του ηθοποιού δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή, ο Ντε Νίρο εμφανίζεται να κρατά μπλουζάκι με τη φράση «Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου».
Η κόντρα των δύο ανδρών δεν είναι καινούργια. Ο Ντε Νίρο βρίσκεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ στο Χόλιγουντ και τον έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «νταή», «τύραννο» και απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.
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Viral η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών του
Την ίδια στιγμή, όμως, ένα άλλο θέμα γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο άρχισε να κερδίζει χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μαλλιά του.
Ο Τραμπ ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ και κατά την αποβίβασή του από το Air Force One οι κάμερες κατέγραψαν μια εμφανή αλλαγή. Τα μαλλιά του έδειχναν αρκετά πιο σκούρα από τη χαρακτηριστική χρυσοκίτρινη απόχρωση με την οποία έχει συνδέσει την εικόνα του εδώ και δεκαετίες.
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κυκλοφόρησαν γρήγορα, με το ερώτημα «τι συνέβη στα μαλλιά του Τραμπ;» να γίνεται αντικείμενο σχολίων στα social media.
Ο πρώην Ρεπουμπλικανός βουλευτής Άνταμ Κίνζινγκερ σχολίασε την αλλαγή γράφοντας: «Πρέπει να μου κάνετε πλάκα».
Η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Fast ήταν ακόμη πιο σύντομη: «Ο Τραμπ είναι πλέον μελαχρινός».
Στη συζήτηση μπήκε και ο δικηγόρος Τζορτζ Κόνγουεϊ, γνωστός επικριτής του προέδρου, ο οποίος έκανε χιουμοριστική αναφορά στην 25η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Το θέμα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την εμφάνιση του Τραμπ σε γήπεδο γκολφ μαζί με τον παρουσιαστή του Fox News Μπρετ Μπάιερ. Εκεί, ο πρόεδρος φορούσε κόκκινο καπέλο με την επιγραφή «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα», το οποίο κάλυπτε μεγάλο μέρος των μαλλιών του και άφηνε περισσότερο χώρο για σχόλια και εικασίες.
Τα μαλλιά του έχουν γίνει ξανά θέμα
Δεν είναι η πρώτη φορά που η κόμμωση του Τραμπ τραβά τα βλέμματα. Τον προηγούμενο μήνα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λας Βέγκας, τα μαλλιά του είχαν σχολιαστεί επειδή φαίνονταν πιο πυκνά και λαμπερά από το συνηθισμένο.
Ακολούθησε ανάρτηση από τον επίσημο λογαριασμό του Δημοκρατικού Κόμματος στο Χ με παλαιότερη φωτογραφία του, στην οποία τα μαλλιά του φαίνονταν πιο αραιά. Οι διαφορετικές εμφανίσεις έφεραν ξανά στην επιφάνεια ακόμη και τις παλιές εικασίες για το αν χρησιμοποιεί περούκα.
Άλλα δημοσιεύματα είχαν αναφέρει τους τελευταίους μήνες ότι ο Τραμπ ενδέχεται να είχε σταματήσει να βάφει τα μαλλιά του στη γνωστή χρυσοκίτρινη απόχρωση. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εξήγηση για το γιατί εμφανίστηκαν τώρα τόσο πιο σκούρα.
Έτσι, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο τόσο για όσα είπε όσο και για την εμφάνισή του. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πήρε τη νέα επίθεση και τα social media ανέλαβαν τα υπόλοιπα, με τα μαλλιά του προέδρου να κλέβουν τελικά ένα σημαντικό μέρος της παράστασης.