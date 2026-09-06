Ντόναλντ Τραμπ: Η viral αλλαγή στα μαλλιά που σχολιάστηκε και η νέα επίθεση στον Ρόμπερτ ντε Νίρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για ακόμη μία φορά να γίνει θέμα συζήτησης στις ΗΠΑ και αυτή τη φορά για δύο εντελώς διαφορετικούς λόγους: μια νέα επίθεση στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και μια αλλαγή στην εμφάνισή του που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη.

Από τη μία ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε στις ΗΠΑ την παλιά του κόντρα με τον διάσημο ηθοποιό και από την άλλη εμφανίστηκε με αισθητά πιο σκούρα μαλλιά.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο μέσω Truth Social το βράδυ της Κυριακής 06.09.2026 χαρακτηρίζοντάς τον «ανόητο».

«Ακόμη κι αυτός ο ανόητος αρχίζει να το καταλαβαίνει!», έγραψε, ανεβάζοντας παράλληλα μια εικόνα του ηθοποιού δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή, ο Ντε Νίρο εμφανίζεται να κρατά μπλουζάκι με τη φράση «Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου».

Η κόντρα των δύο ανδρών δεν είναι καινούργια. Ο Ντε Νίρο βρίσκεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στους πιο έντονους επικριτές του Τραμπ στο Χόλιγουντ και τον έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν «νταή», «τύραννο» και απειλή για την αμερικανική δημοκρατία.

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Viral η αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών του

Την ίδια στιγμή, όμως, ένα άλλο θέμα γύρω από τον Αμερικανό πρόεδρο άρχισε να κερδίζει χώρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μαλλιά του.

Ο Τραμπ ταξίδεψε το Σαββατοκύριακο στο Νιου Τζέρσεϊ και κατά την αποβίβασή του από το Air Force One οι κάμερες κατέγραψαν μια εμφανή αλλαγή. Τα μαλλιά του έδειχναν αρκετά πιο σκούρα από τη χαρακτηριστική χρυσοκίτρινη απόχρωση με την οποία έχει συνδέσει την εικόνα του εδώ και δεκαετίες.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κυκλοφόρησαν γρήγορα, με το ερώτημα «τι συνέβη στα μαλλιά του Τραμπ;» να γίνεται αντικείμενο σχολίων στα social media.