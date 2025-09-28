Αφγανιστάν: Αμερικανός υπήκοος απελευθερώθηκε από τους Ταλιμπάν με την μεσολάβηση του Κατάρ

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα (28.09.2025) ότι απελευθέρωσαν τον Αμίρ Αμίρι, έναν Αμερικανό υπήκοο που κρατείτο στο Αφγανιστάν, λίγες εβδομάδες μετά από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Καμπούλ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ για υποθέσεις ομήρων Άνταμ Μπόλερ είχε μεταβεί στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν για διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν για ανταλλαγές κρατουμένων.

Αυτή η απόφαση θα πρέπει να καταδεικνύει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών των Ταλιμπάν με ανάρτηση στο X, επιβεβαιώνοντας ότι ο κρατούμενος παραδόθηκε σε εκπρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ταλιμπάν ευχαρίστησαν το Κατάρ για τον ρόλο του ως μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση του Αμίρι.

Ο Αμίρ Αμίρι (τρίτος από αριστερά) με διπλωμάτες από ΗΠΑ και Κατάρ μετά την απελευθέρωσή του / Qatari Diplomat / Handout via REUTERS

Ο Αμίρ Αμίρι, ο οποίος κρατούνταν στο Αφγανιστάν από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Ντόχα σήμερα το βράδυ, δήλωσε μη κατονομαζόμενος αξιωματούχος στο Reuters.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε την απελευθέρωση του Αμίρ Αμίρι, ενώ έκανε λόγο για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» και δεσμεύτηκε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και άλλων Αμερικανών αιχμαλώτων.

Today we welcome home Amir Amiry, an American who was wrongfully detained in Afghanistan. I want to thank Qatar for helping secure his freedom. @POTUS has made it clear we will not stop until every American unjustly detained abroad is back home. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 28, 2025

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ρούμπιο.