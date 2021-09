Ύστερα από πολυήμερες και σφοδρές μάχες η κοιλάδα του Πανσίρ, το τελευταίο προπύργιο της Αντίστασης στο Αφγανιστάν, παραδόθηκε στους Ταλιμπάν. Ο επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου Αντίστασης Μασούντ έγραψε στο twitter ότι είναι ασφαλής.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ δήλωσε ότι η κοιλάδα Πανσίρ, το τελευταίο προπύργιο του «εχθρού» στο Αφγανιστάν, καταλήφθηκε, εξηγώντας ότι το Εθνικό Μέτωπο Αντίστασης «απάντησε αρνητικά» όταν οι ισλαμιστές αντάρτες προσπάθησαν να διαπραγματευθούν.

Ο Μουτζάχιντ έσπευσε να προσθέσει ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμάχων στη διάρκεια των συγκρούσεων, ενώ επεσήμανε ότι η σύνδεση στο διαδίκτυο στην επαρχία Πανσίρ θα αποκατασταθεί «από σήμερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αφγανιστάν Αμρουλάχ Σάλεχ, που είχε καταφύγει στην Πανσίρ και πολεμούσε εναντίον των Ταλιμπάν, διέφυγε στο Τατζικιστάν. Από την πλευρά του επικεφαλής του Μετώπου Μασούντ έγραψε στο Twitter ότι «είναι ασφαλής».

Σε ό,τι αφορά τη νέα αφγανική κυβέρνηση ο Μουτζάχιντ δήλωσε ότι η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί σύντομα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε, εξηγώντας ότι «μένουν κάποια τεχνικά ζητήματα», ενώ απέρριψε τις πληροφορίες ότι η ανακοίνωση καθυστερεί λόγω διαφωνιών.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα θα κάνει σύντομα δημόσια εμφάνιση.

Ο Μουτζάχιντ προειδοποίησε εξάλλου οποιονδήποτε προσπαθήσει να αντισταθεί στους Ταλιμπάν και ζήτησε από τα μέλη του αφγανικού στρατού να επιστρέψουν για να υπηρετήσουν στις νέες υπηρεσίες ασφαλείας.

