Δραματική είναι η κατάσταση στο Αφγανιστάν καθώς χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν να απομακρυνθούν από τη χώρα και καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας σκληρές εικόνες από τη «νέα πραγματικότητα» που επιχειρούν να επιβάλλουν οι Ταλιμπάν. Θύματα τους ακόμα και παιδιά.

Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, Μασούντ Ανταραμπί, κατηγορεί τους Ταλιμπάν για φόνους αθώων παιδιών καθώς προσπαθούν με ωμή βία να εδραιώσουν την εξουσία τους στο Αφγανιστάν. Τον παραπάνω ισχυρισμό έκανε ο πρώην υπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και ανάρτησε και κάποιες σοκαριστικές φωτογραφίες των θυμάτων. Ανάμεσα τους και ένα παιδάκι. Όπως υποστηρίζει ο Μασούντ Ανταραμπί -που αποπέμφθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τον πρώην πλέον πρόεδρο του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι – οι Ταλιμπάν μετά την κατάληψη της Καμπούλ ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα και «προσπαθούν να κυβερνήσουν τρομοκρατώντας και σκοτώνοντας μικρά παιδιά και ηλικιωμένους πολίτες».

Taliban are trying to rule over people by terrorizing, killing young children and elderly citizens. Taliban can not govern the nation by such actions. In Andarab, taliban have been carrying out unwarranted searches of homes, capturing people without reason or justification and pic.twitter.com/UE66gMrfP6