Ολλανδία: Αστυνομικός άρπαξε έγκυο και την πέταξε στο πάτωμα κατά τη διάρκεια σύλληψης του συζύγου της

Προκαλεί οργή το βίντεο που έγινε viral και φαίνεται να δείχνει την αστυνομία να συλλαμβάνει βίαια την έγκυο σύζυγο ενός Παλαιστίνιου άνδρα από τη Γάζα που αντιμετωπίζει διαδικασίες απέλασης από την Ολλανδία.

Το βίντεο διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα. Αρκετοί Ολλανδοί αστυνομικοί περικυκλώνουν έναν άνδρα. Μια γυναίκα, εμφανώς έγκυος, πλησιάζει. Στη συνέχεια, ξαφνικά, βίαια, ένας αστυνομικός την αρπάζει από το μπράτσο και την ρίχνει στο πάτωμα.

Το περιστατικό δεν έλαβε χώρα σε νοσοκομείο, όπως υποδηλώνουν οι πρώτες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά σε ένα κέντρο αιτούντων άσυλο στο Kampweg στο Zeist, σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία και την NOS.

Ο σύζυγος αντέδρασε επιθετικά, οδηγώντας σε περαιτέρω περιορισμό από τους αστυνομικούς. Η γυναίκα αργότερα επιβεβαίωσε μέσω FaceTime ότι γέννησε με ασφάλεια μια κόρη.

A video from May 29, 2026, shows a Dutch police officer grabbing a pregnant woman by the arm and throwing her down during a confrontation at a hospital in Amsterdam,… pic.twitter.com/fgO9J2BARn — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 30, 2026

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να γεννήσει πρόωρα εξαιτίας του περιστατικού και ότι συνέχισε να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και μετά τον τοκετό.

Η αστυνομία λέει ότι οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε μια αναφορά για βανδαλισμό και απειλές με μαχαίρι, προκειμένου να δικαιολογήσουν την αφορμή για την επέμβαση, αν και αυτό δεν έχει ακόμη επαληθευτεί.