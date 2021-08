Με μια πανηγυρική παρέλαση γιόρτασαν οι Ταλιμπάν την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν. Μουτζαχεντίν και ηγέτες των Ταλιμπάν παρέλασαν με όπλα και σημαίες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το πρωί της Τρίτης.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ηγήθηκε μιας ομάδας αξιωματούχων πάνω στην πίστα του αεροδρομίου της Καμπούλ, με τη γενικά αδιάφορη έκφρασή του να αντικαθίσταται αυτήν τη φορά από ένα πλατύ χαμόγελο.

Οι ειδικές δυνάμεις των Ταλιμπάν, οι επονομαζόμενες “Badri 313”, με μπεζ παπούτσια και γιλέκα πάνω από τη στολή παραλλαγής, ποζάρουν για φωτογραφίες, σηκώνουν αμερικανικά τουφέκια και ανεμίζουν τη λευκή σημαία τους στην οποία εγγράφεται με μαύρο χρώμα η αρχή της σαχάντα, της διακήρυξης της πίστης στο Ισλάμ.

Another video from this morning from Kabul airport circulating on pro-TB channels. #Afghanistan pic.twitter.com/RpCgqWHW0x