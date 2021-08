Δεν θέλουν εχθρούς, δεν επιθυμούν προβλήματα με τη διεθνή κοινότητα και… θα σεβαστούν τις γυναίκες: Οι Ταλιμπάν που επελαύνουν στο Αφγανιστάν, έδωσαν συνέντευξη Τύπου, και έκαναν τα πάντα για να δείξουν ότι επιθυμούν… ειρήνη!

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θέλουμε εχθρούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως «δεν θέλουμε να έχουμε κανένα πρόβλημα με τη διεθνή κοινότητα».

«Έχουμε το δικαίωμα να ενεργούμε σύμφωνα με τις θρησκευτικές μας αρχές. Άλλες χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, κανόνες και κανονισμούς… Οι Αφγανοί έχουν το δικαίωμα να έχουν τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς, σύμφωνα με τις αξίες μας».

#ZabihullahMujahid, the Taliban’s behind-the-scenes voice for nearly 20 years, appearing for the first time in front of media… #Afganistan

#Kabul pic.twitter.com/aLnqhSofG0 — Azhar Bukhari / Shah Baba (@Azhar_Shah121) August 17, 2021

«Είμαστε δεσμευμένοι στα δικαιώματα των γυναικών, υπό την Σαρία (σ.σ. ο Ισλαμικός Νόμος)», τόνισε στη συνέχεια ο Μουτζαχίντ. «Θα δουλέψουν μαζί μας. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι δεν θα υπάρξουν διακρίσεις».

«Αν εργάζονται βάσει του Ισλαμικού Νόμου, της Σαρία, θα είναι ελεύθερες, θα μπορούν να δουλεύουν. Όλες οι γυναίκες είναι ασφαλείς. Ο Θεός, το Κοράνι μας, λέει ότι οι γυναίκες αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Αν οι γυναίκες του Αφγανιστάν συνεχίσουν να ζουν βάσει της Σαρία, θα είμαστε ευτυχισμένοι και θα είναι ετυχισμένες».

“If they work according to our Islamic rules, to Sharia, they will be free, they can work, they can broadcast freely”



Taliban spokesman addresses media, calling for “balanced and fair” reporting adding “if they are fair they can criticise us” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/pqFdVQarrd — BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

“All our sisters, all our women are secure. Our God, our Quran, says women are a very important part of our society”



Taliban spokesman says if Afghan women "continue to live according to Sharia, we will be happy, they will be happy” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/Lx0blUcL09 — BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

"We will change our country very soon. It will be a positive change. I know that every Afghan wants to have a better life"



Taliban spokesman Zabihullah Mujahid says "we will take very serious steps to improve our economy" with the help of other countrieshttps://t.co/2f6JMTG6t0 pic.twitter.com/F6dlGgskYn — BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Here are the women rights according to Taliban:



•Women can work

•go to school

•and can work in schools and in hospitals



pic.twitter.com/DAO5NcRZzv — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 17, 2021

«Δεν θα είναι υποχρεωτική η μπούρκα»

Το κίνημα των Ταλιμπάν θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να διοργανωθεί μια διεθνής διάσκεψη για την παροχή οικονομικής βοήθειας στο Αφγανιστάν. Αυτό δήλωσε, νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο επίσημος εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου του κινήματος των Ταλιμπάν με έδρα το Κατάρ, Μοχαμάντ Σοχάιλ Σαχίν.

«Σε βραχυπρόθεσμη προοπτική αναμφίβολα, θα χρειασθούμε την βοήθεια άλλων χωρών. Χρειαζόμαστε βοήθεια, για να πληρώσουμε τους μισθούς των δασκάλων, των υπαλλήλων και των μαχητών των δυνάμεων ασφαλείας.

Καλούμε όλες τις χώρες να μας βοηθήσουν. Θεωρώ ότι ωρίμασε η αναγκαιότητα μια διεθνούς διάσκεψης για παροχή οικονομικής βοήθειας στο Αφγανιστάν, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν. Αυτό δεν πρέπει να γίνει για εμάς, αλλά για χάρη του αφγανικού λαού», δήλωσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το κίνημα των Ταλιμπάν ενδιαφέρεται επίσης για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAPI (που θα διέρχεται από τις χώρες Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Ινδία) καθώς και για την υλοποίηση άλλων σημαντικών έργων υποδομών, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. «Στην χώρα μας υπάρχουν και άλλα μεγάλα έργα. Είναι ο αγωγός φυσικού αερίου TAPI, έργα κατασκευής σιδηροδρόμων και άλλα. Η δική μας πολιτική πτέρυγα ελπίζει ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την υλοποίησή τους», ανέφερε ο Σαχίν.

Και συνέχισε για τα δικαιώματα των γυναικών: “Η μπούρκα δεν θα είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, καθώς υπάρχουν διαφορετικά είδη μαντίλας. Η μπούρκα δεν είναι το μοναδικό χιτζάμπ (μαντίλα) που μπορεί να φοράει μια γυναίκα, υπάρχουν διαφορετικά είδη χιτζάμπ, που δεν περιορίζονται στην μπούρκα”.

Ο Σαχίν δεν διευκρίνισε ποια είναι τα άλλα είδη χιτζάμπ, που θα κρίνονται αποδεκτά από τους Ταλιμπάν.

Οι δηλώσεις αυτές προηγήθηκαν της συνέντευξης τύπου στην Καμπούλ.