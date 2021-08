Λίγο φαίνεται πως κράτησε η επιχείρηση «χαμηλών τόνων» και «διαλλακτικότητας» των Ταλιμπάν, με στόχο τον κατευνασμό της Δύσης.

Παρά τα «παχιά λόγια» για σεβασμό των δικαιωμάτων, αρκούσε η απόπειρα διαδηλωτών για έπαρση της σημαίας του Αφγανιστάν, για να δεχθούν τα πυρά των ένοπλων πολιτοφυλάκων.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους δέκα τραυματίσθηκαν όταν μαχητές Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους κατά την διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πρώην αξιωματικό της αφγανικής αστυνομίας.

Οι μάρτυρες δήλωσαν ότι οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ όταν κάτοικοι προσπάθησαν να υψώσουν την σημαία του Αφγανιστάν σε πλατεία της πόλης, που βρίσκεται περί τα 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Καμπούλ.

Social media footage appears to show a crowd fleeing from gunshot fire while protesting against the use of the Taliban flag in Jalalabad, Afghanistan https://t.co/Q950wmzAga pic.twitter.com/WKTGlC8Qiz

Οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν δεν ήταν διαθέσιμοι για να σχολιάσουν το περιστατικό.

Όμως σύμφωνα με αναφορές, οι Ταλιμπάν έδειξαν και στην πρωτεύουσα Καμπούλ το σκληρό πρόσωπό τους, χτυπώντας με το κοντάκι των όπλων τους ή με ρόπαλα ακόμη και παιδιά, που προσπαθούσαν να κατευθυνθούν προς το αεροδρόμιο.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, πυροβολισμοί ακούγονται και στους δρόμους της αφγανικής πρωτεύουσας.

Chaos erupted outside Kabul’s airport as thousands of people desperate to flee Afghanistan tried to reach it. The Taliban beat people with rifle butts and clubs to force back the crowds, and the sound of gunfire echoed through the streets.https://t.co/8a71CBEYOM