Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα οι Αφγανοί «αποχαιρέτησαν» και την τελευταία πτήση των αμερικανών στρατιωτικών από τη Καμπούλ. Λίγο μετά την αποχώρηση των Αμερικανών μαχητές και ηγέτες των Ταλιμπάν μπήκαν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν και διέσχισαν πανηγυρικά τον αεροδιάδρομο.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ με livestreaming βίντεο μέσα από το αεροδρόμιο, μίλησε για την πολυπόθητη νίκη μετά από 20 χρόνια: «Συγχαρητήρια στο Αφγανιστάν (…) Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους μας». Έσπευσε να τονίσει πως «θέλουμε να έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και όλο τον κόσμο».

The Taliban celebrate their victory in Kabul, a second time the jihadists believe they have overcome a superpower. Will not take long for the consequences of that to become manifest. pic.twitter.com/0z2K1taY6V