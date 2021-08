Tον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου στο Αφγανιστάν πήραν οι Ταλιμπάν, αφότου ο πρόεδρος Ασφάρ Γάνι εγκατέλειψε τη χώρα, σύμφωνα με ανώτερους διοικητές των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην Καμπούλ. Ωστόσο, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από την αφγανική κυβέρνηση.

Νωρίτερα σήμερα δύο αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν στο Reuters ότι δεν θα υπάρξει μεταβατική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν και ότι η οργάνωση αναμένει την πλήρη ανάληψη της εξουσίας. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης, Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακαουάλ, είχε δηλώσει ότι η εξουσία θα μεταβιβαστεί σε μεταβατική κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από τη χώρα μετά την είσοδο των μαχητών Ταλιμπάν στην Καμπούλ νωρίτερα σήμερα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η επιστροφή τους στην εξουσία δύο δεκαετίες μετά την εκδίωξή τους από τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δείτε βίντεο:

Taliban’ın başkent Kabil’e girmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi el sallayarak terk etti pic.twitter.com/wktNS6MNdn — ENSONHABER (@ensonhaber) August 15, 2021

State Dept warning US citizens not to come to Kabul airport (presently taking fire), Acting US Amb has just fled the embassy. It’s a debacle. pic.twitter.com/qux9etS3jO — ian bremmer (@ianbremmer) August 15, 2021

Πληροφορίες για πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση ασφαλείας ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση των περισσοτέρων μελών του αμερικανικού προσωπικού.

“Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται”, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

State Dept warning US citizens not to come to Kabul airport (presently taking fire), Acting US Amb has just fled the embassy. It’s a debacle. pic.twitter.com/qux9etS3jO — ian bremmer (@ianbremmer) August 15, 2021

Δείτε βίντεο από το αεροδρόμιο της Καμπούλ:

NOW – People boarding an evacuation flight at #Kabul airport while apparent gunfire is seen in the sky. pic.twitter.com/0G2B0Xaxea — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη. «Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ», διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Σημειώνεται ότι στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα

Χθες, οι Ταλιμπάν έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ (νότια), μιας πόλης που κατέλαβαν την Παρασκευή.

Στο βίντεο, διακρίνεται ένας μαχητής να περπατά γύρω από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk με τα χρώματα της πολεμικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν.

Κατόπιν, ο μαχητής φεύγει από το υπόστεγο και μπορεί κανείς να δει σε μακρινή απόσταση στον διάδρομο ένα δεύτερο ελικόπτερο του ίδιου τύπου.

Στη συνέχεια, ενώ ο μαχητής επιστρέφει στο υπόστεγο, διακρίνονται δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και κάποιος ακούγεται να λέει «Αυτή είναι η βούληση του Αλλάχ!».

“The Taliban are now in possession of more Blackhawk helicopters than 166 other nations around the globe” #Taliban pic.twitter.com/xwyeZNiW3a — shetto (@idris_shetto) August 15, 2021

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει εάν αυτά τα ελικόπτερα θα μπορούσαν να είναι σύντομα λειτουργικά. Το παρμπρίζ του Black Hawk είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα και το ελικόπτερο μοιάζει να μην έχει αριστερό κινητήρα.

Οι έλικες λείπουν από τα δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα, που βρίσκονται κοντά στο υπόστεγο και το ένα εξ αυτών είναι σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμμα.

Ένας από τους μαχητές ακούγεται να λέει ότι πέντε ελικόπτερα και διάφορα αεριωθούμενα βρίσκονται στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ.

Το AFP δεν βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των στρατιωτικών αεροσκαφών που βρίσκονται σε αυτό το αεροδρόμιο.

Οι ειδικοί αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα για τους Ταλιμπάν να πάρουν υπό τον έλεγχό τους αυτά τα ελικόπτερα και αεροσκάφη, καθώς δεν διαθέτουν ικανό προσωπικό για να τα επιδιορθώσει και να τα πιλοτάρει.

Σε άλλα βίντεο που προέρχονται από αφγανικές πόλεις, που κατέλαβαν οι Ταλιμπάν, οι μαχητές τους ποζάρουν κρατώντας όπλα που κατέσχεσαν από τις αφγανικές δυνάμεις ή κάνουν περιπολίες σε οχήματα που ανήκαν στις ειδικές δυνάμεις του Αφγανιστάν.

#Bitcoin used for crime?



USD is used for this👇

The Taliban have now captured billions of dollars worth of military equipment, including:



2x Blackhawk helicopters

2x attack helicopters

4x Mi-17 transport helicopters

4x Scan Eagle UAVs (drones) pic.twitter.com/pAl5zqrT6W — Bitcoin Archive 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) August 15, 2021

ΝΑΤΟ: Διατηρούμε τη διπλωματική μας παρουσία στην Καμπούλ

Το ΝΑΤΟ θα διατηρήσει τη διπλωματική παρουσία του στην Καμπούλ και θα βοηθήσει προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν», είπε ο αξιωματούχος.

«Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας και θα συνεχίσουμε να προσαρμοζόμαστε όπως πρέπει. Στηρίζουμε τις προσπάθειες των Αφγανών να βρουν μια πολιτική λύση στη σύρραξη, που είναι τώρα περισσότερο από ποτέ επείγουσα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ