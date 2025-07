Αφγανιστάν: Το «προηγμένο» σύστημα κλιματισμού που επινόησαν οι ταξιτζήδες – Οικονομικό και δροσίζει

Τα οικονομικά των ταξιτζήδων στο Αφγανιστάν δεν πάνε και πολύ καλά, η θερμοκρασία στην Κανταχάρ ξεπερνά τους 40 βαθμούς, όμως βρήκαν έναν φτηνό τρόπο για να δροσίζονται οι ίδιοι και οι πελάτες τους.

Οι ταξιτζήδες στο Αφγανιστάν αποφάσισαν να δέσουν στις οροφές των αυτοκινήτων τους μονάδες κλιματισμού, οι οποίες μεταφέρουν τη δροσιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου από το παράθυρο του συνοδηγού μέσω ενός φαρδύ σπιράλ σωλήνα.

Ένας 32χρονος για να δημιουργήσει το προηγμένο σύστημα «ψύξης» στο αυτοκίνητό του ξόδεψε 3.000 αφγανικά (43 δολάρια). Για τη λειτουργία το συνδέει στην μπαταρία του ταξί του και το ξαναγεμίζει τακτικά με νερό.

«Τα συστήματα κλιματισμού αυτών των αυτοκινήτων δεν λειτουργούσαν και οι επισκευές ήταν πολύ ακριβές. Έτσι πήγα σε έναν τεχνικό και έφτιαξα ένα ψυγείο κατά παραγγελία» είπε ο οδηγός Γκιουλ Μοχάμεντ.

Από την πλευρά του ο Αμπνούλ Μπάρι μιλώντας στο AFP ανέφερε… «Αυτό λειτουργεί καλύτερα από το κλιματιστικό. Τα κλιματιστικά ψύχουν μόνο το μπροστινό μέρος. Αυτό το ψυγείο διαχέει τον αέρα σε όλο το αυτοκίνητο».

VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat



As temperatures soar in southern Afghanistan, taxi drivers in Kandahar have taken to installing handmade cooling systems on their vehicles to beat the heat. pic.twitter.com/CevZEuFooV