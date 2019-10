Αφοπλιστικός Τραμπ! «Οι ηλίθιοι ατελείωτοι πόλεμοι τελειώνουν για εμάς!»

Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται αποφασισμένος να «θέσει τέλος στους ατελείωτους πολέμους», όπως ήταν μία από τις προεκλογικές υποσχέσεις του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έπρεπε ποτέ να έχουν πάει στη Μέση Ανατολή. Οι ηλίθιοι ατελείωτοι πόλεμοι τελειώνουν για εμάς! Θα φέρουμε σιγά σιγά και προσεκτικά τους σπουδαίους στρατιώτες και τον στρατό μας στο σπίτι», έγραψε σε σημερινά tweet ο Αμερικανός πρόεδρος.

Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Οκτωβρίου 2019