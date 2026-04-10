«Αγανακτισμένος» ο Κιρ Στάρμερ με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν: Έχω κουραστεί να βλέπω τους λογαριασμούς να ανεβαίνουν από τις ενέργειές τους

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε πως είναι αγανακτισμένος με το γεγονός ότι οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν επηρεάζουν άμεσα τους λογαριασμούς ενέργειας των πολιτών, τονίζοντας πως οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με τις συνεχείς αυξομειώσεις στις τιμές.

Σε συνέντευξή του στο podcast Talking Politics του ITV, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, άφησε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και ανέφερε ότι έχει κουραστεί να βλέπει τις τιμές της ενέργειας να ανεβαίνουν και να πέφτουν εξαιτίας διεθνών εξελίξεων, λέγοντας πως η λύση είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία μέσα από μεγαλύτερη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και η αιολική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχω κουραστεί με το γεγονός ότι οικογένειες σε όλη τη χώρα βλέπουν τους λογαριασμούς ενέργειας να ανεβαίνουν και να πέφτουν, όπως και οι επιχειρήσεις, εξαιτίας των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ σε όλο τον κόσμο, και να λέμε στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις ότι απλώς πρέπει να το αποδεχτούν αυτό επειδή εξαρτόμαστε από τη διεθνή αγορά», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η χώρα του πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας ότι η εξάρτηση από τη διεθνή αγορά ενέργειας δεν μπορεί να συνεχιστεί.

«Χρειαζόμαστε ενεργειακή ανεξαρτησία και ο μόνος τρόπος να την πετύχουμε είναι να στραφούμε ακόμη πιο γρήγορα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί δεν πρόκειται να τη βρούμε στη διεθνή αγορά», ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι πολιτικοί του αντίπαλοι, μεταξύ αυτών οι Συντηρητικοί και το Κόμμα Μεταρρύθμισης, ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις εξορύξεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Οι δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ για τους προέδρους των ΗΠΑ και της Ρωσίας έγιναν λίγο πριν από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ από το Κατάρ το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες συζήτησαν για την ανάγκη να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ συμφώνησαν πως ο κόσμος βρίσκεται πλέον σε ένα νέο στάδιο προσπαθειών για την εξεύρεση λύσης μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ο Στάρμερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ, που αποτελεί τον τέταρτο σταθμό της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από την Τετάρτη, επιχειρώντας να δείξει τον ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στις προσπάθειες επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, όμως από την έναρξη του πολέμου το Ιράν έχει ουσιαστικά μπλοκάρει τη διέλευση, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και κατά συνέπεια στην αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πολλές φορές δημόσια κριτική στον Κιρ Στάρμερ για τη στάση του απέναντι στον πόλεμο με το Ιράν, έχοντας τοποθετηθεί αρνητικά πάνω από δώδεκα φορές για τις θέσεις του Βρετανού πρωθυπουργού.