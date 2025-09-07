Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Γλίτωσε την τελευταία στιγμή περαστικός

Τύχη βουνό είχε ένας άνδρας στο Κλέκχιτον του Δυτικού Γιορκσάιρ στην Αγγλία, καθώς την τελευταία στιγμή γλίτωσε και δεν έπεσε πάνω του η πρόσοψη ενός βικτωριανού ναού.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10 το πρωί της Κυριακής (07.09.2025), όταν τμήμα του βικτωριανού ναού στο Κλέκχιτον του Δυτικού Γιορκσάιρ της Αγγλίας κατέρρευσε ξαφνικά στο πεζοδρόμιο της Bradford Road. Το κτίριο είχε χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που ένας άνδρας, ο οποίος περνούσε από το σημείο κατάλαβε ότι πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές κανείς δεν τραυματίστηκε από την κατάρρευση, ενώ η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και στο σημείο έφτασε η πυροσβεστική και η αστυνομία. Οι εικόνες μετά την κατάρρευση δείχνουν μεγάλες πέτρες και μπάζα σκορπισμένα στο πεζοδρόμιο.

Πρόκειται για έναν κτίριο του 1850 και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εκδηλώσεων και γάμων με την ονομασία The Monal. Ο εντυπωσιακός πέτρινος ναός είχε στεγάσει στο παρελθόν και το Aakash, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ινδικά εστιατόρια της Βρετανίας. Το διώροφο κτίριο είχε ενταχθεί στον κατάλογο διατηρητέων το 1982.