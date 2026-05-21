Η Βανέσα Τραμπ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: «Παραμένω αισιόδοξη»

Η 48χρονη πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς της, έχοντας στο πλευρό της την οικογένεια και τα πέντε παιδιά της
Βανέσα Τραμπ / David Handschuh / New York Law Journal via AP, Pool
Η Βανέσα Τραμπ, η 48χρονη πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, ενημερώνοντας τους διαδικτυακούς της φίλους για τη δύσκολη μάχη που ξεκινά.

Η πρώην σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και μητέρα πέντε παιδιών, ανέφερε πως βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς της, προκειμένου να ακολουθήσει το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για τον καρκίνο του μαστού, ενώ αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε πρόσφατα και σε ιατρική επέμβαση.

«Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει ποτέ κανείς, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για το πλάνο θεραπείας μου», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Όλη η ανάρτησή της:

«Θέλω να μοιραστώ μια προσωπική ενημέρωση για την υγεία μου. Πρόσφατα διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού. Αν και αυτά δεν είναι νέα που περιμένει ποτέ κανείς να ακούσει, συνεργάζομαι στενά με την ιατρική μου ομάδα για ένα πλάνο θεραπείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γιατρούς μου που πραγματοποίησαν μια επέμβαση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παραμένω συγκεντρωμένη και αισιόδοξη, έχοντας γύρω μου την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου και των ανθρώπων που είναι πιο κοντά μου. Σας ευχαριστώ για την καλοσύνη και τη στήριξή σας – σημαίνουν πραγματικά περισσότερα απ’ όσα μπορώ να εκφράσω. Ζητώ ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μου καθώς επικεντρώνομαι στην υγεία και την ανάρρωσή μου. Βανέσα».

Στο πλευρό της στάθηκαν από την πρώτη στιγμή συγγενείς και φίλοι, με την Ιβάνκα Τραμπ να συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσους της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση. Συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση της μεγαλύτερης κόρης της, Κάι, η οποία δημοσίευσε φωτογραφία με τη μητέρα της γράφοντας: «Ο πιο δυνατός άνθρωπος που γνωρίζω. Σ’ αγαπώ».

