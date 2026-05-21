Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ακόμη ημέρες – Είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο»

Χρόνο στο Ιράν να απαντήσει δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας όμως ότι η κατάσταση είναι στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να δίνουν χώρο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν λίγες ώρες μετά το τελεσίγραφο ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα τους τελειώσει.

«Είμαστε ακριβώς στο όριο ανάμεσα στο να υπάρξει συμφωνία και στο να ξαναρχίσει ο πόλεμος», ήταν τα λόγια του Αμερικανού προέδρου.

Για άλλη μια φορά έστειλε και την προειδοποίησή του στην Τεχεράνη. «Αν δεν πάρουμε τη σωστή απάντηση, αυτό μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα. Πρέπει να πάρουμε τη σωστή απάντηση. Πρέπει να είναι 100% σωστές απαντήσεις», είπε.

Δεν παρέλειψε να πει ότι ότι θα δώσει λίγο χρόνο ακόμα στην διπλωματία σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία.

«Συνομιλούμε με λογικούς ανθρώπους. Οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ακόμη ημέρες» για την απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία πρόταση που ανταλλάχθηκε μέσω διαμεσολαβητών.

«Ελπίζω αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μια συμφωνία που θα είναι καλή για όλους, αλλά δεν ξέρω… Αν μπορώ να σώσω ανθρώπους από το να σκοτωθούν περιμένοντας δυο ημέρες ακόμη, τότε πιστεύω ότι αξίζει», ανέφερε.

US President Donald Trump discusses US-Iran relations, stating he is willing to wait a few days for the “right answers to avoid war and save lives. He praised the current Iranian negotiators as reasonable and talented. #IranWar‌ pic.twitter.com/EzS5LNJqNX — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) May 20, 2026

Ιράν: Έχουμε λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ

Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nour News μετέδωσε δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, σύμφωνα με την οποία «το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει».

Ο Μπαγκαεΐ φέρεται επίσης να έχει δηλώσει ότι «το Πακιστάν συνέχισε να μεσολαβεί στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον» καθώς και ότι «έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν».

Σύγκρουση Τραμπ – Νετανιάχου για το Ιράν

Στο μεταξύ μια τεταμένη συνομιλία είχαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όσον αφορά το Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιστοτόπου Axios και της εφημερίδας Wall Street Journal χθες (20,05.2026) Τετάρτη.

Διαφώνησαν κυρίως για αναθεωρημένη πρόταση όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου, κατά τα δημοσιεύματα των δυο ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν πηγές τους χωρίς να τις κατονομάσουν.

Σύμφωνα με το Axios, πηγή σημείωσε πως ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση.

Το Πακιστάν και το Κατάρ, μαζί με άλλους μεσολαβητές, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, φέρονται να επεξεργάστηκαν και να παρουσίασαν στα μέρη αναθεωρημένη πρόταση για να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο κ. Τραμπ φέρεται εξάλλου να είπε πως ο κ. Νετανιάχου «θα κάνει ό,τι θέλω να κάνει».

Ωστόσο ο κ. Νετανιάχου καταφέρθηκε εναντίον της δυνητικής συμφωνίας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζέρναλ.

Κινούμενος στο εκκρεμές μεταξύ απειλών και διαβεβαιώσεων πως καταγράφεται «πρόοδος» στη διαπραγματευτική διαδικασία, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αποκάλυψε πως έδωσε διαταγή να ανασταλεί η επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, που κατ’ αυτόν προγραμματιζόταν προχθές Τρίτη, ώστε να δώσει χρόνο στη διπλωματία.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου από την πλευρά του αντιμετωπίζει με δυσπιστία την προοπτική συμφωνίας και αξίωσε να ξαναρχίσει ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου προκειμένου να αποδυναμωθεί περαιτέρω το Ιράν, κατά τα δημοσιεύματα.