CNN: Πώς η δίωξη του Ραούλ Κάστρο μπορεί να οδηγήσει στον πόλεμο ΗΠΑ και Κούβα – Προετοιμάζεται να δεχθεί επίθεση η Αβάνα

Στο χείλος του γκρεμού, οδηγούν οι ΗΠΑ την σχέση τους με την Κούβα, ειδικά μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν στον πρώην ηγέτη της χώρας, τον 94χρονο Ραούλ Κάστρο, για την κατάρριψη των δύο αεροσκαφών το 1996 από κουβανικά μαχητικά.

Τότε ο Ραούλ Κάστρο είχε αναλάβει το «τιμόνι» του υπουργείου Άμυνας της Κούβας και είχε την εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων. Κατά την κατάρριψη των πολιτικών αεροσκαφών που ανήκαν στην εθελοντική ομάδα «Brothers to the Rescue», σκοτώθηκαν 4 Κουβανοαμερικανοί. Η κουβανική εξόριστη κοινότητα που ζει Μαϊάμι των ΗΠΑ, θεωρεί την επίθεση έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο για πάνω από 30 χρόνια.

Οι κατηγορίες κατά του πρώην ηγέτη της Κούβας, μπορούν να τινάξουν στον «αέρα» τον δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες και να αυξήσουν τον κίνδυνο για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ, σχολιάζει το CNN.

Εξάλλου, οι κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο μπορούν να θεωρηθούν και ως «βάση» για στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην Κούβα με σκοπό την έκδοσή του. Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα για να συλλάβει τον Νικολά Μαδούρο, στενό σύμμαχο της Κούβας.

Όμως, σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, όπου ο στρατός του Μαδούρο φάνηκε αδύναμος, κατατροπώθηκε εύκολα από τις αμερικανικές δυνάμεις, και οι πρώην υπολοχαγοί του συμμορφώθηκαν γρήγορα με τις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι πιστοί του Ραούλ Κάστρο είναι πιθανό να αντιδράσουν πολύ πιο επιθετικά.

«Είναι η ζωντανή ενσάρκωση της επανάστασης», δήλωσε ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, Ρικάρντο Ζουνίγκα στο CNN για την υπόθεση.

Ο Ζουνίγκα ήταν μέλος της μυστικής διαπραγματευτικής ομάδας που έκλεισε συμφωνία με Κουβανούς αξιωματούχους -μεταξύ των οποίων και ο γιος του Ραούλ Κάστρο-, για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα.

Οι κατηγορίες όμως κατά του Κάστρο, ως μέσο πίεσης προς την κουβανική κυβέρνηση για τη σύναψη συμφωνίας ενδέχεται να έχει αντίθετα αποτελέσματα, δήλωσε ο Ζουνίγκα.

Πολλοί Κουβανοί εξόριστοι πιστεύουν ότι η επανάσταση που ίδρυσαν ο Φιντέλ και ο Ραούλ Κάστρο καταρρέει και ότι το μόνο που χρειάζεται είναι επιπλέον πίεση για να επιταχυνθεί η αναπόφευκτη κατάρρευση.

Τραμπ: «Είναι μια χώρα που χρειάζεται πραγματικά βοήθεια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει μία πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να αποτρέψει την αμερικανική επίθεση στην Κούβα.

«Μπορώ (να κάνω μια συμφωνία) είτε αλλάξετε το καθεστώς είτε όχι. Ήταν ένα σκληρό καθεστώς που σκότωσε πολλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Αλλά είναι μια χώρα που χρειάζεται πραγματικά βοήθεια. Δεν μπορούν να ανάψουν τα φώτα, δεν μπορούν να φάνε. Δεν θέλουμε να το βλέπουμε αυτό», συνέχισε.

Όπως και με το Ιράν και τη Βενεζουέλα, ισχυρίστηκε πως και η Κούβα είναι απελπισμένη για να κλείσει συμφωνία.

Βέβαια στην περίπτωση του Ιράν και της Βενεζουέλας, οι διαπραγματεύσεις έληξαν με στρατιωτικές επιθέσεις.

Αντιμέτωπη με τόσο ακραίες επιλογές, η κουβανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιλέξει να πέσει πολεμώντας παρά να παραδώσει την εξουσία χωρίς να ρίξει ούτε έναν πυροβολισμό, συνεχίζει το CNN στην ανάλυσή του.

Πρόκειται για μια χώρα όπου κάθε επίσημη ομιλία τελειώνει με το σύνθημα «πατρίδα ή θάνατος!».

Η πίεση στην οικονομία της Κούβας

Ωστόσο, ο πετρελαϊκός αποκλεισμός της Κούβας από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ωθήσει το νησί ακόμη πιο κοντά στο χείλος μιας οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι κυρώσεις εναντίον ξένων εταιρειών που συνεργάζονται με την κουβανική κυβέρνηση έχουν επίσης αναγκάσει ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες που εισάγουν τρόφιμα στο νησί να ανακοινώσουν ότι διακόπτουν τις δραστηριότητές τους.

Η αυξανόμενη έλλειψη προϊόντων και οι διακοπές ρεύματος έχουν πυροδοτήσει διάσπαρτες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες, κάτι που οι κουβανικές αρχές συνήθως δεν ανέχονται.

Τη Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ένα νέο γύρο οικονομικών κυρώσεων εναντίον υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Απειλές για «μακελειό»

Ήδη, ο κουβανικός στρατός προετοιμάζεται να αποκρούσει μια πιθανή αμερικανική επίθεση με τον πρόεδρο της Κούβας, Ντίαζ-Κανέλ, να ορκίζεται «μακελειό» σε οποιαδήποτε δύναμη εισβάλει στη χώρα του.

Σε όλο το νησί, ο στρατός διεξάγει ασκήσεις, ενώ η κυβέρνηση προειδοποιεί τον πληθυσμό να προετοιμαστεί για επίθεση. Οποιαδήποτε κίνηση εναντίον του Κάστρο θα οδηγούσε πιθανότατα σε πλήρη πόλεμο, ακόμη και αν η Κούβα είναι κατά πολύ κατώτερη σε όπλα.

Αν και έχει αποσυρθεί επίσημα, ο Ραούλ Κάστρο εξακολουθεί να αναφέρεται ως ηγέτης της επανάστασης, της Κούβας και στρατηγός.

Όταν κάνει δημόσιες εμφανίσεις, εξακολουθεί να φορά στρατιωτική στολή.

«Η Κούβα κλείνοντας τις επικοινωνίες, ίσως δεν συνειδητοποιεί ότι το επόμενο βήμα από την πλευρά των ΗΠΑ θα μπορούσε να είναι κάποιο είδος επίθεσης», αναφέρουν αξιωματούχοι.

«Αλλά δεν υπάρχουν και πολλά να καταστρέψουν που να μην είναι ήδη ερειπωμένα», τονίζουν.