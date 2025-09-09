Κόσμος

Αγγλία: Πατέρας κατέρρευσε και πέθανε στην κηδεία του παιδιού του

Ο πατέρας άφησε την τελευταία του πνοή την ώρα που το φέρετρο του γιου του μεταφερόταν στην εκκλησία - «Έσπασε η καρδιά του»
Φέρετρο
Λευκά λουλούδια σε φέρετρο / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Alessandro Garofalo

Μια οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες. Ένας πατέρας από το Middlesbrough, στο βόρειο Γιορκσάιρ στην Αγγλία, κατέρρευσε και πέθανε κατά τη διάρκεια της κηδείας του ίδιου του γιου του.

Ο Νόρμαν Γουάιτ, 61 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ το φέρετρο του γιου του Ντέιβιντ μεταφερόταν στην εκκλησία. Στην κηδεία επικράτησε πανικός και βουβή θλίψη.

Ο 41χρονος Ντέιβιντ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι συγγενούς μετά από χρόνια μάχη με τον εθισμό, και η απώλειά του συνέπεσε με τα δέκα χρόνια από την τελετή μνήμης για τα δίδυμα αγέννητα παιδιά του.

Η αδελφή του, Σαντέλ, περιέγραψε τα γεγονότα σαν σκηνές από μια τραγωδία, που κατέληξε στην απώλεια του πατέρα τους.

Κατά την είσοδο στην εκκλησία, η Σαντέλ παρατήρησε την απουσία του πατέρα της Νόρμαν. Λίγο μετά ότι εκείνος είχε καταρρεύσει. Κλήθηκαν διασώστες και ο Νόρμαν μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από την αδελφή του. 

Λίγο αργότερα ήρθε και η σοκαριστική είδηση: ο πατέρας επτά παιδιών είχε πεθάνει. Πιστεύεται ότι έπαθε ανακοπή. 

«Νομίζω ότι “έσπασε” η καρδιά του», είπε η Σαντέλ σύμφωνα με τη Mirror. «Το να βλέπει όλη την οικογένεια μαζί εκείνη τη στιγμή ήταν υπερβολικό για εκείνον».

