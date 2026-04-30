Ράπερ D4vd: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία 14χρονης – Το σχέδιο συγκάλυψης μετά τον διαμελισμό της σορού

Συνεχείς αποκαλύψεις για τη δολοφονία 14χρονης, με τον ράπερ D4vd να βρίσκεται αντιμέτωπος με ισόβια, ακόμα και με θανατική ποινή σε περίπτωση που καταδικαστεί. Τα στοιχεία που φτάνουν στα χέρια των αμερικανικών Αρχών είναι ανατριχιαστικά. Δείχνουν όλα όσα έγιναν τη νύχτα του εγκλήματος και τα όσα φέρεται να έκανε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης, με στόχο να συσκοτίσει τις συνθήκες του φονικού. Στόχος του, όπως αναφέρουν από την πρώτη στιγμή διεθνή ΜΜΕ – ήταν να «απαλλαγεί» από την ανήλικη, για να μην αποκαλυφθεί ότι την βίασε και καταστραφεί η καριέρα του.

Η σορός του θύματος, Σελέστ Ρίβας, βρέθηκε διαμελισμένη και σε κατάσταση αποσύνθεσης μέσα στο Tesla του τραγουδιστή στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025. Ο ράπερ D4vd έχει συνδεθεί με τη δολοφονία του κοριτσιού εδώ και μήνες, από τότε που εμφανίστηκαν αναφορές ότι το άσχημα αποσυντεθειμένο σώμα της Σελέστ βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ ενός Tesla που ανήκε στον τραγουδιστή σε μια μάντρα ρυμούλκησης στο Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τα νέα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης φέρεται να μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 14χρονη στο σπίτι του στους λόφους του Χόλιγουντ στις 23 Απριλίου 2025. Οι αρχές εκτιμούν ότι μετά την άφιξή της, τη δολοφόνησε και παρέμεινε στο σημείο ενώ εκείνη αιμορραγούσε.

Την επόμενη ημέρα από τη δολοφονία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρήγγειλε ένα φτυάρι από το «Home Depot» μέσω Postmates. Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, την 1η Μαΐου, φέρεται να αγόρασε δύο αλυσοπρίονα από την Amazon, ενώ τέσσερις ημέρες μετά προχώρησε σε αγορά σάκου μεταφοράς πτώματος, ανθεκτικών σακουλών ρούχων και μιας μπλε φουσκωτής πισίνας. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι αγορές έγιναν με το ψευδώνυμο «Victoria Mendez».

Κατά τις αρχές, ο D4vd τοποθέτησε το σώμα της ανήλικης μέσα στη φουσκωτή πισίνα ώστε να αποτρέψει τη διασπορά αίματος στο πάτωμα του γκαράζ. Εκεί φέρεται να χρησιμοποίησε το αλυσοπρίονο και ενδεχομένως άλλα εργαλεία για να διαμελίσει το σώμα με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι αφαίρεσε τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού της, καθώς στο ένα υπήρχε τατουάζ με το όνομά του, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο ενοικιαζόμενο σπίτι του τον Σεπτέμβριο του 2025, εντόπισαν στοιχεία που συνάδουν με διαμελισμό μέσα στη φουσκωτή πισίνα. Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται ότι βρέθηκαν μπλε πλαστικά θραύσματα ενσωματωμένα σε μέλη της σορού, τα οποία αντιστοιχούν στο υλικό της πισίνας.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο D4vd γνώρισε τη Celeste ήδη από το 2022, όταν εκείνη ήταν μόλις 11 ετών. Η σεξουαλική τους σχέση φέρεται να ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023, όταν εκείνη ήταν 13 και εκείνος 18. Στα έγγραφα τονίζεται ότι ο καλλιτέχνης γνώριζε πως η κοπέλα ήταν ανήλικη.

Μάλιστα, η οικογένεια της Celeste είχε δηλώσει την εξαφάνισή της δύο φορές μέσα στο 2024. Τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς, αστυνομικοί επικοινώνησαν με τον D4vd αφού βρήκαν τον αριθμό του στο τηλέφωνό της. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ούτε την ηλικία της ούτε ότι αγνοούνταν. Δύο ημέρες αργότερα η ανήλικη επέστρεψε στο σπίτι της και οι γονείς της κατέσχεσαν το κινητό της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, οι δύο τους ταξίδευαν μαζί σε Λας Βέγκας, Λονδίνο και Τέξας, όπου η ανήλικη γνώρισε και την οικογένειά του. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου που, σύμφωνα με τις αρχές, αποδεικνύουν τη σχέση τους.

Τη νύχτα πριν από τη δολοφονία, φέρεται να είχαν έντονη λογομαχία μέσω μηνυμάτων, με την Celeste να εκφράζει ζήλια και να απειλεί ότι θα αποκαλύψει στοιχεία της σχέσης τους, τα οποία θα μπορούσαν να καταστρέψουν την καριέρα και τη ζωή του.

Οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι η δολοφονία ήταν προμελετημένη και συνοδεύτηκε από άμεσες κινήσεις συγκάλυψης. Αν και η ανήλικη έφτασε στο σπίτι του στις 22:10, μόλις 20 λεπτά αργότερα εκείνος έστειλε μήνυμα στο τηλέφωνό της ρωτώντας πού βρίσκεται, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει άλλοθι.

Μία ώρα μετά το έγκλημα, ο D4vd φέρεται να οδήγησε μέχρι την κομητεία της Σάντα Μπάρμπαρα με στόχο να απορρίψει αντικείμενα της κοπέλας και να καταστρέψει στοιχεία. Επέστρεψε νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας για να δώσει ραδιοφωνική συνέντευξη ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ του στις 25 Απριλίου. Στις 26 Απριλίου έστειλε τα τελευταία μηνύματα στο κινητό της.