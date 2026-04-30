Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίζει για το Ιράν: Τα σενάρια για νέο χτύπημα στην Τεχεράνη και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Αποφάσεις αναμένεται να πάρει σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη (30.4.2026) από τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ σχετικά με το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης εκτεταμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων, είτε για να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις είτε για να επιτευχθεί ένα «τελικό πλήγμα» πριν από τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η CENTCOM φαίνεται πως έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει πλήγματα σε υποδομές, με στόχο να πιεστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Παράλληλα, ένα δεύτερο σχέδιο που αναμένεται να παρουσιαστεί αφορά την ανάληψη ελέγχου τμήματος των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα εμπορικών πλοίων. Όπως αναφέρεται, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης και η επιλογή ειδικής επιχείρησης με στόχο την ασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, ένα σενάριο που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν και ενδέχεται να τεθεί εκ νέου στην ενημέρωση.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Σύμφωνα με δύο πηγές, ο αποκλεισμός αποτελεί αυτή τη στιγμή το βασικό μέσο πίεσης που εξετάζει, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει.

Την ίδια ώρα, στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη το ενδεχόμενο το Ιράν να προχωρήσει σε αντίποινα κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ως απάντηση σε έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό.

Στην ενημέρωση της Πέμπτης αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος των Μικτών Επιτελείων, στρατηγός Νταν Κέιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ναύαρχος Κούπερ είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη ενημέρωση προς τον Τραμπ στις 26 Φεβρουαρίου, δύο ημέρες πριν από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με πηγή κοντά στον πρόεδρο να αναφέρει ότι εκείνη η ενημέρωση συνέβαλε στην απόφασή του για την έναρξη του πολέμου.