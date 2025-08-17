Συμβαίνει τώρα:
Αγγλία: Πτώμα αγοριού βρέθηκε σε ποτάμι κατά την διάρκεια ερευνών για τον εντοπισμό 12χρονου που είχε εξαφανιστεί

Είναι πολύ πιθανό το πτώμα που βρέθηκε να είναι ο 12χρονος αλλά η επίσημη αναγνώριση δεν έχει γίνει ακόμα
πότάμι
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Francis Mascarenhas

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αγγλία, αφού βρέθηκε πτώμα αγοριού κατά τη διάρκεια που η αστυνομία έκανε έρευνες για τον εντοπισμό ενός 12χρονου που εξαφανίστηκε χθες, Σάββατο (16/8/2025), ενώ κολυμπούσε σε ένα ποτάμι.

Το παιδί εξαφανίστηκε χθες το απόγευμα στο ποτάμι Swale, στο North Yorkshire της Αγγλίας, και η αστυνομία ξεκίνησε αμέσως έρευνα για τον εντοπισμό του.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνιση του παιδιού λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και έσπευσαν στο σημείο λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το παιδί είχε μπει στο ποτάμι και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Ειδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών και ορειβατικών διασωστικών υπηρεσιών του North Yorkshire, έψαξαν τις όχθες του ποταμού αναζητώντας ίχνη του παιδιού.

Κατα την διάρκεια των ερευνών βρέθηκε ένα πτώμα λίγο πριν τις 11 μ.μ. χθες, Σάββατο, το βράδυ αλλά η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί για να βεβαιωθούμε ότι το πτώμα είναι 0 12χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πτώμα ανασύρθηκε από το νερό και ένα αεροπορικό ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και έφυγε λίγο αργότερα. Η οικογένεια του αγοριού ενημερώθηκε αμέσως ενώ πλέον δέχονται ψυχολογική στήριξη από ειδικούς.

Οι ομάδες εστίασαν τις έρευνές τους γύρω από τα Richmond Falls, μια σειρά καταρρακτών κατά μήκος του ποταμού Swale.

Η ταυτοποίηση του πτώματος δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία του North Yorkshire.

Ο θάνατος του παιδιού δεν θεωρείται ύποπτος και εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Μετά από περαιτέρω έρευνες στον ποταμό, δυστυχώς οι ομάδες έρευνας ανέσυραν το πτώμα ενός παιδιού από το νερό στις 10:45 μ.μ. σήμερα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν επί του παρόντος στον τόπο του συμβάντος. Δεν αντιμετωπίζουμε τον θάνατο ως ύποπτο και δεν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

