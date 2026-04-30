Πεζεσκιάν: «Ο αμερικανικός αποκλεισμός είναι προορισμένος να αποτύχει»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ είναι προορισμένος να αποτύχει και απλώς θα επιδεινώσει τα προβλήματα της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο.

«Οποιαδήποτε απόπειρα επιβολής ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο (…) και προορίζεται να αποτύχει», δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αφού ο Λευκός Οίκος προανήγγειλε παράταση του αποκλεισμού «επί πολλούς μήνες».

Την στιγμή που οι δηλώσεις αυτές της Ουάσινγκτον προκάλεσαν αύξηση των τιμών του πετρελαίου, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τέτοια μέτρα αποκλεισμού «όχι μόνο δεν επιτρέπουν την βελτίωση των συνθηκών της περιφερειακής ασφάλειας, αλλά αποτελούν πηγή έντασης και διατάραξης μακροπρόθεσμα της σταθερότητας στον Κόλπο».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες της να προσπαθήσουν να πείσουν τους συμμάχους των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε διεθνή συνασπισμό για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ.

Επικαλούμενο τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, το δημοσίευμα αποκαλύπτει την ύπαρξη σχεδίου που ονομάζεται «Μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» μέσω του οποίου ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μοιραζόταν πληροφορίες, θα συντόνιζε διπλωματικές ενέργειες και θα επέβαλε την εφαρμογή κυρώσεων.

Δεδομένων των χθεσινών δηλώσεων αμερικανού αξιωματούχου σύμφωνα με τις οποίες ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει να συνεχίσει τον σημερινό αποκλεισμό επί μήνες, αν παραστεί ανάγκη, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο, το διπλωματικό τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το πετρέλαιο ανέβηκε στα 125 δολάρια σήμερα μετά τις αμερικανικές δηλώσεις για παράταση του ναυτικού αποκλεισμού.