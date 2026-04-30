WSJ: Αποχωρεί από τη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – Οι ΗΠΑ μειώνουν τις δυνάμεις τους

Το USS Gerald R. Ford, που βρίσκεται σε επιχειρήσεις στη θάλασσα για πάνω από 10 διαδοχικούς μήνες στη Μέση Ανατολή, έχει άμεση ανάγκη επισκευής. Η αποχώρησή του, ωστόσο, μειώνει την ισχύ πυρός που υπάρχει, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την κυβέρνηση του Ιράν να κάνει ειρήνη.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα αναχωρήσει από τη Μέση Ανατολή και θα ξεκινήσει το ταξί της επιστροφής στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal.

Το Ford είναι ένα από τα τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή – τα άλλα είναι το USS George H.W. Bush και το USS Abraham Lincoln – εν μέσω εχθροπραξιών με το Ιράν. Ενώ το Ford βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα Lincoln και Bush επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα για να επιβάλουν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ που στοχεύει σε πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο ή εμπορεύματα από ιρανικά λιμάνια.

Μια αναμενόμενη ανακούφιση για περίπου 4.500 ναύτες που έχουν αναπτυχθεί εδώ και 10 μήνες – αλλά μια απώλεια σημαντικής ισχύος πυρός καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν βαλτώσει.

Δεν ήταν σαφές πότε ακριβώς το Ford θα αναχωρούσε από τη Μέση Ανατολή. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι πιθανότατα αναμένεται να επιστρέψει στη Βιρτζίνια γύρω στα μέσα Μαΐου.

Μέχρι την Τετάρτη (29.04.2026), το Ford είχε αναπτυχθεί 309 ημέρες – ρεκόρ για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που οποιοδήποτε σύγχρονο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ βρίσκεται στη θάλασσα, κάτι που έχει φθαρεί στο πλοίο.

Έχει υποβληθεί σε κάποιες επισκευές στο λιμάνι της Σούδας, μετά από ζημιές που υπέστη από φωτιά σε δωμάτιο πλυντηρίων που τραυμάτισε ορισμένους ναυτικούς, και το πλοίο αντιμετώπισε επανειλημμένα προβλήματα με τις τουαλέτες του. Μόλις το πλοίο επιστρέψει στο λιμάνι, αναμένεται να υποβληθεί σε εκτεταμένες επισκευές και συντήρηση.

Σε ακρόαση του Κογκρέσου την Τετάρτη, πολλοί νομοθέτες ασχολήθηκαν με την εκτεταμένη ανάπτυξη του πλοίου, ερωτώντας τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εάν το κόστος για το πλοίο και το πλήρωμα ήταν απαραίτητο. Η παραμονή του Ford στη θάλασσα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα επηρεάσει όχι μόνο τη μελλοντική του διαθεσιμότητα αλλά και την ετοιμότητα άλλων πολεμικών πλοίων, επειδή τα ναυπηγεία που εκτελούν τη συντήρησή τους έχουν περιορισμένη χωρητικότητα.

«Ανησυχώ για το USS Ford», δήλωσε ο βουλευτής Γκιλ Σισνέρος (Δημοκρατικός-Καλιφόρνια). «Τι συμβιβασμούς κάνουμε;» «Μια δύσκολη διαδικασία λήψης αποφάσεων οδήγησε στην παράταση», είπε ο Πιτ Χέγκεθ, «σε συνεννόηση με το Ναυτικό».