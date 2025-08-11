Αγκάλιασε τον οδηγό που σκότωσε και εγκατέλειψε τον σύζυγό της σε τροχαίο στις ΗΠΑ – Το βίντεο που έγινε viral

Μία, κάθε άλλο παρά συνηθισμένη στιγμή εκτυλίχθηκε σε αίθουσα δικαστηρίου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Μία γυναίκα αγκάλιασε τον άνδρα που σκότωσε και εγκατέλειψε αβοήθητο τον σύζυγό της έπειτα από τροχαίο, προσφέροντας συγχώρεση στον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή του 50χρονου συντρόφου της.

Η Regina Johnson άνοιξε την αγκαλιά της στον Joseph Tillman, ο οποίος σκότωσε τον 78χρονο σύζυγό της, Chuck Johnson σε τροχαίο με εγκατάλειψη πέρυσι, κατά την καταδίκη του από δικαστήριο της Τζόρτζια των ΗΠΑ στις 7 Αυγούστου.

Όπως γράφει το people.com, ο Tillman καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη δολοφονία ενός άνδρα σε τροχαίο με εγκατάλειψη, με τη σύζυγο του θύματος να κάνει κάτι που συγκλόνισε ακόμη και τον δικαστή.

«Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ τη σύζυγο ενός θύματος να αγκαλιάζει τον κατηγορούμενο που σκότωσε κάποιον», δήλωσε ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της κομητείας Τσερόκι, Tony Baker, σύμφωνα με το ABC 7 Chicago και το WSB-TV της Ατλάντα.

Ο Τillman ήταν υπό την επήρεια οξειδίου του αζώτου (σ.σ. αμπούλα γέλιου) όταν χτύπησε τον 78χρονο, ο οποίος οδηγούσε το ηλεκτρικό του ποδήλατο, σύμφωνα με το WSB-TV.

Η χήρα αγκάλιασε τον Tillman, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το θάνατο του συζύγου της, και έβαλε το χέρι της γύρω από το λαιμό του, όπως δείχνει το βίντεο που μοιράστηκε ο σταθμός της Ατλάντα και φαίνεται ο δράστης να κοκκινίζει και να δακρύζει.

Σύμφωνα με το WSB-TV, η Regina Johnson ψιθύρισε στον Tillman και εκείνος της ψιθύρισε, ζητώντας επανειλημμένα συγγνώμη: «Λυπάμαι τόσο πολύ. Λυπάμαι τόσο πολύ».

Ο Tillman ζήτησε, επίσης, συγγνώμη σε μία συγκινητική δήλωση κατά τη διάρκεια της καταδίκης. «Προσεύχομαι να ακούσετε την καρδιά μου όταν λέω ότι λυπάμαι ειλικρινά και από καρδιάς», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Η Johnson είπε ότι τον αγκάλιασε επειδή «ο Θεός της είπε ότι χρειαζόταν μία αγκαλιά από τη μαμά του».

Ο Tillman ομολόγησε την ενοχή του σε τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας με όχημα, καθώς και σε κακούργημα εγκατάλειψης θύματος, ψευδούς κατάθεσης, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και απερίσκεπτης οδήγησης.

Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης, με τα πρώτα τρία να εκτίονται στη φυλακή, υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσει ένα διετές πρόγραμμα αποκατάστασης σε κλινική.