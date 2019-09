Ο οδηγός και η συνοδηγός του οχήματος συνελήφθησαν, πρόσθεσαν οι αρχές εξηγώντας ότι κατά πάσα πιθανότητα αιτία του ατυχήματος ήταν «ένας καβγάς που βγήκε εκτός ορίων».

Ο οδηγός είναι ένας άνδρας 21 ετών από το Ρόιφερ της νότιας Ολλανδίας και η συνοδηγός του μια 17χρονη από τη γειτονική κοινότητα Φέγκελ, που κρατούνται και θα καταθέσουν στους ανακριτές της τροχαίας.

#Breaking: Just in – Multiple people wounded after a car drove into a crowd after a autocross event in #Leende in the #Netherlands, reports says up to five people got injured. pic.twitter.com/yslDUGhWMa

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 15 Σεπτεμβρίου 2019