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Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Επανέλαβε την αντίθεσή του στο τελευταίο σχέδιο ειρήνευσης του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ν΄ αντιμετωπίσει τους ακροδεξιούς υπουργούς του, που έχουν εκνευριστεί από τις παραχωρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a session at the Knesset, Israel's parliament, before it dissolves ahead of the 2026 Israeli elections, in Jerusalem, July 16, 2026. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo
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Επανέλαβε την αντίθετη θέση του για το σχέδιο ειρήνευσης για τη Λωρίδα της Γάζας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μιλώντας σήμερα Κυριακή (09.08.2026) κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών δηλώσεων προς την δεξιά κυβέρνησή του το απέρριψε ξανά.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε τροχιά προεκλογικής εκστρατείας, καθώς επιδιώκει την επανεκλογή του, στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 27 Οκτωβρίου, ενώ έχει ν΄ αντιμετωπίσει τους ακροδεξιούς υπουργούς του, που έχουν εκνευριστεί από τις παραχωρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας κι από τον σημαντικό στρατιωτικό υποστηρικτή του Νετανιάχου, τον Τραμπ που επιδιώκει πρόοδο για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων, μέσω ενός ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων.

Μία πηγή που έχει λάβει γνώση για τη θέση του Ισραήλ, δήλωσε ότι η Ιερουσαλήμ έχει συμφωνήσει ότι ο στρατός θα αναλαμβάνει δράση μόνο κατά άμεσων απειλών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την εκτίμησή του, ενώ δεν θα διεξάγει στοχευμένες δολοφονίες, όπως έκανε σχεδόν καθημερινά.

Παρότι, ο στρατός του Ισραήλ έχει σταματήσει αποτελεσματικά τις επιθέσεις του στην αναφερόμενη περιοχή, μετά την άσκηση πιέσεων από τον πρόεδρο Τραμπ.

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