Κόσμος

Λειψία: Νέα στοιχεία για εμπλοκή ρωσικής μυστικής υπηρεσίας στο drone – Διαψεύδει η Μόσχα

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, απέρριψε κατηγορίες περί εμπλοκής της Ρωσίας στο περιστατικό
Το αεροδρόμιο της Λειψίας
Το αεροδρόμιο της Λειψίας / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Την εμπλοκή της Ρωσίας στο εξοπλισμένο drone με εκρηκτικά και πυροκροτητή που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, τα μεσάνυχτα της Τρίτης (03.08.2026) ενισχύουν νέα στοιχεία.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα στρατιωτικούς αξιωματούχους, αναφέρουν ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως το drone ανήκε σε ρωσική μυστική υπηρεσία, ενώ τα χαρακτηριστικά των εκρηκτικών παραπέμπουν σε στρατιωτικό υλικό, σύμφωνα με το CNN και τη Wall Street Journal.

Στη Γερμανία, πολιτικοί από το CDU και τους Πράσινους απέδωσαν την ευθύνη στη Ρωσία, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ μίλησε γενικά για υβριδική επίθεση από «ξένες δυνάμεις».

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία έθεσε σε λειτουργία νέο σύστημα επιτήρησης drones. Πρόκειται για προηγμένο ραντάρ EchoShield, το οποίο μπορεί να εντοπίζει drones από μεγάλη απόσταση και να παρακολουθεί την πορεία τους.

Στο μεταξύ, χθες Σάββατο (08.08.2026), η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο, απέρριψε κατηγορίες περί εμπλοκής της Ρωσίας στο περιστατικό με το παγιδευμένο drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/ Χάλε.

Σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την υπόθεση «πρόχειρα κατασκευασμένη πρόκληση», που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα της Ουκρανίας και κύκλων της ευρωπαϊκής πολιτικής τάξης. Παράλληλα, έκανε λόγο για «νέο κύμα αντιρωσικής υστερίας» στη Γερμανία.

Tέλος, εκπρόσωπος των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε σήμερα μιλώντας σε γερμανικά μέσα  και ένα ακόμη περιστατικό που ήρθε στο φως την Παρασκευή (07.08.2026) από τον γερμανικό Τύπο:  drones εντοπίστηκαν πάνω από βάση συντήρησης Patriot της Bundeswehr στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Kαι εκεί οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο κατασκοπείας.

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