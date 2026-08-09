Ο Φειδίας Παναγιώτου πήγε με σορτσάκι σε εκδήλωση μνήμης για τους δολοφονημένους Κύπριους ήρωες Ισαάκ – Σολωμού

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ακόμη μία φορά ο Φειδίας Παναγιώτου. Αυτή τη φορά ο Κύπριος ευρωβουλευτής παρέστη σε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, φορώντας σορτσάκι…

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε με σορτς, κάλτσες και καθημερινά παπούτσια στην τελετή για τους δολοφονημένους από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, Τάσο Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού τον Αύγουστο του 1996.

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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν – μεταξύ άλλων – ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρόεδρος της κυπριακής Βουλής, υπουργοί και υφυπουργοί, καθώς και οι οικογένειες των δύο ηρώων.

Για «ασέβεια» από την πλευρά του ευρωβουλευτή «προς τη στιγμή και προς όσα αυτή συμβολίζει» έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή (09.08.2026), το κυπριακό ενημερωτικό site «Νέα Πόλις».

«Σε μια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 30 χρόνια από τη θυσία του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού, η παρουσία δεν είναι απλώς ”μια ακόμη έξοδος”. Είναι από μόνη της ένα μήνυμα. Και όταν παρευρίσκεσαι ως εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, δίπλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργούς, Υφυπουργούς και πάνω απ’ όλα τις οικογένειες των δύο ηρώων, ο στοιχειώδης σεβασμός δεν θα έπρεπε να χρειάζεται ούτε υπόδειξη ούτε πρωτόκολλο.

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Η συγκεκριμένη ενδυμασία του Φειδία Παναγιώτου, σορτς, κάλτσες και καθημερινά παπούτσια, σε μια τέτοια τελετή, κατά την άποψή μας, δεν είναι αντισυμβατικότητα. Είναι ασέβεια προς τη στιγμή και προς όσα αυτή συμβολίζει. Δεν απαιτεί κανείς γραβάτες και κοστούμια για να αποδείξει κάποιος τον πατριωτισμό του. Υπάρχουν όμως στιγμές που απαιτούν μέτρο, συναίσθηση και σεβασμό.

Γιατί εδώ δεν μιλάμε για dress code.

Μιλάμε για δύο ανθρώπους που δολοφονήθηκαν.

Μιλάμε για οικογένειες που 30 χρόνια μετά κουβαλούν την απώλειά τους.

Μιλάμε για ΙΣΑΑΚ και ΣΟΛΩΜΟΥ.

Και απέναντι στους νεκρούς μας, το ελάχιστο που οφείλουμε είναι να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε εκεί και ποιους τιμούμε.

Η διαφορετικότητα μπορεί να είναι επιλογή.

Η αντισυμβατικότητα επίσης.

Η ασέβεια, όμως, δεν μπορεί να βαφτίζεται ”διαφορετικότητα”. Και δυστυχώς, απόψε η εικόνα αυτή είπε πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε δήλωση».