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Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Βρέφος 5 μηνών και 27χρονη πνίγηκαν κοντά στο νησί της Ελευθερίας

Δώδεκα επιβαίνοντες στο ταχύπλοο που ανατράπηκε διασώθηκαν από δύτες της ακτοφυλακής
Θαλάσσια επιχείρηση διάσωσης στο νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη
Θαλάσσια επιχείρηση διάσωσης στο νησί της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη / πηγή φωτογραφίας Χ
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Μία 27χρονη και ένα βρέφος 5 μηνών βρήκαν τραγικό θάνατο στη Νέα Υόρκη. Το ταχύπλοο σκάφος όπου επέβαιναν ανατράπηκε κοντά στο νησί της Ελευθερίας.

Ένας 46χρονος άνδρας αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια, όταν ανατράπηκε σκάφος στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 27χρονη γυναίκα και ένα βρέφος μόλις 5 μηνών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:25 το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), κοντά στο Νησί Λίμπερτι (Liberty Island), όπου βρίσκεται το Άγαλμα της Ελευθερίας, σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ.

Το σκάφος, ένα Bayliner μήκους 22 ποδιών, ανατράπηκε ενώ βρισκόταν στα νερά του λιμανιού. Δώδεκα άνθρωποι διασώθηκαν από το νερό πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία. Στη συνέχεια, αστυνομικοί δύτες εντόπισαν τη γυναίκα και το βρέφος μέσα στο νερό.

Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Σύμφωνα με την Ακτοφυλακή, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Για την υπόθεση συνελήφθη και κατηγορήθηκε ο Μανουέλ Ερνάντες, 46 ετών, κάτοικος Νέας Υόρκης, στον οποίο απαγγέλθηκαν συνολικά 13 κατηγορίες για έκθεση σε κίνδυνο από αμέλεια.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των δύο θυμάτων, καθώς εκκρεμεί η ενημέρωση των οικογενειών τους.

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