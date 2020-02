Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό επέστρεψε στο Καράκας μετά από μια διεθνή περιοδεία 23 ημερών στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Γκουαϊδό περνούσε από το έλεγχο στο τελωνείο. Την ώρα που μιλούσε με τον υπάλληλο, μια οργισμένη γυναίκα άρχισε να τον βρίζει ότι ξεπουλάει την χώρα. Η γυναίκα φορούσε μια κόκκινη μπλούζα και που συνήθως φορούν οι υποστηρικτές του Μαδούρο.

“Traitor! You’re a traitor to the homeland!”



Juan Guaidó arrives in Caracas after his latest regime change lobbying tour and is immediately jeered and confronted by an employee of a Venezuelan airline sanctioned by his US paymasters pic.twitter.com/SxaimDzgKl