Άγριο ξύλο σε συναυλία στην Καλιφόρνια: Άνδρας άφησε αναίσθητη μητέρα 3 παιδιών – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Για ένα ποτήρι αλκοόλ, ένας άνδρας χτύπησε βάναυσα μία γυναίκα, τον σύζυγό της και έναν φίλο τους σε συναυλία του συγκροτήματος Rufus Du Sol στην Καλιφόρνια. Ο άγριος ξυλοδαρμός καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο «κυκλοφορεί» στα social media και προκαλεί αντιδράσεις.

Το ακραίο επεισόδιο έγινε στο στάδιο Rose Bowl στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Τότε, ο σύζυγος της Σέλμπι Έλστον (του κύριου θύματος του άγριου ξυλοδαρμού) έριξε από λάθος το ποτήρι με το αλκοόλ στον δράστη ο οποίος έφυγε από το σημείο βρίζοντας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

30 λεπτά μετά επέστρεψε και ξεκίνησε να χτυπά όλη την παρέα.

Στο βίντεο που βγήκε στη δημοσιότητα, φαίνεται ο άνδρας να βαρά με μανία την γυναίκα μέχρι που εν τέλει πέφτει αναίσθητη.

Παρά το ότι η γυναίκα έχει χάσει τις αισθήσεις της, ο δράστης συνεχίζει και την χτυπά πριν το βάλει στα πόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Με χτύπησε στο πρόσωπο. Έχασα τις αισθήσεις μου και το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίμα», ανέφερε η Έλστον, μητέρα 3 παιδιών, σε ανάρτησή της στο Facebook.

Δείτε το βίντεο:

This isn’t my usual kind of content, but this behavior is abhorrent anywhere — much less at a show. A longtime follower was brutally attacked over an accidentally spilled drink this weekend during Rüfüs Du Sol at the Rose Bowl and needs help identifying this person.



If you… pic.twitter.com/taWKT2tctB — Festive Owl (@TheFestiveOwl) August 18, 2025

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος αν και η αστυνομία ανέφερε πως έχουν καθαρή φωτογραφία του και είναι θέμα χρόνου να συλληφθεί.

Οι Rufus Du Sol έβγαλαν ανακοίνωση για τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό αναφέροντας πως παραμένουν σε κατάσταση σοκ.

«Ζούμε για να προσφέρουμε στους θαυμαστές μας στιγμές ασφάλειας και χαράς. Είμαστε συγκλονισμένοι από την πράξη βίας που σημειώθηκε κατά την έναρξη της συναυλίας», ανέφεραν, μέσω δήλωσης που δημοσίευσε το Rolling Stone.