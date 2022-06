Σφοδρές στα social media έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει αστυνομικούς στην Βρετανία να ξυλοκοπούν άγρια έναν έφηβο, πριν τον συλλάβουν. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (11.06.2022) στο Λονδίνο και αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το παιδί δέχθηκε αρκετές μπουνιές και κλωτσιές.

Στο βίντεο, που τραβήχτηκε από κινητό, φαίνεται οι αστυνομικοί να χτυπούν τον 16χρονο τουλάχιστον επτά φορές, πριν τον ρίξουν στο έδαφος και τον συλλάβουν. Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται, δε, ότι ο έφηβος, κατά το περιστατικό ξυλοδαρμού στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, δέχθηκε και κλωτσιά.

Πληροφορίες της εφημερίδας Sun αναφέρουν ότι ο έφηβος είχε πάει να δει τι συμβαίνει στην αυλή του σπιτιού του φίλου του, καθώς τον ανησύχησε η παρουσία των αστυνομικών.

Is this is a reasonable and appropriate use of force? Shocking that Met police officers repeatedly punch suspect. Keep filming please.

pic.twitter.com/4qVw91IUbZ