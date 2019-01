Αισιόδοξος ο Ντόναλντ Τραμπ για τις επαφές με την Κινα

Ο κ. Τραμπ έγραψε χαρακτηριστικά πως οι επαφές ανάμεσα στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δυο χωρών, πηγαίνουν “πολύ καλά”, χωρίς πάντως να εισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρά το γεγονός ότι καμία συγκεκριμένη λεπτομέρεια δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι χρηματαγορές σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που έχουν υποφέρει από τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταγράφουν ανοδικές τάσεις, λόγω της αισιοδοξίας που διατυπώνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα συνεχιστούν αύριο Τετάρτη, ανέφερε ο Στίβεν Ουίνμπεργκ, μέλος της αμερικανικής αντιπροσωπείας. Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, που μίλησε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο, οι συνομιλίες βαίνουν καλώς μέχρι στιγμής.

Talks with China are going very well!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Ιανουαρίου 2019