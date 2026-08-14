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Αίτνα: Η ηφαιστειακή δραστηριότητα καθηλώνει τις πτήσεις στην Κατάνια – Συγκλονιστικές εικόνες από τα ποτάμια λάβας

Σε αναστολή οι αφίξεις - Εκατοντάδες ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων τις τελευταίες ημέρες
Ηφαίστειο Αίτνα
Λάβα εκτοξεύεται από κρατήρα της Αίτνας κατά τη διάρκεια έκρηξης στη Σικελία (Πηγή φωτογραφίας: Giuseppe Di Stefano / REUTERS)
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Συνεχίζεται η έντονη δραστηριότητα που παρουσιάζει το ηφαίστειο της Αίτνας, προκαλώντας νέα προβλήματα στις πτήσεις από και προς τη Σικελία, στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου. Η ηφαιστειακή τέφρα έχει επηρεάσει σοβαρά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια, οδηγώντας τις τελευταίες ημέρες σε εκατοντάδες ακυρώσεις και εκτροπές.

Το ηφαίστειο της Αίτνας εξακολουθεί να εκλύει τέφρα, με αποτέλεσμα οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο της Κατάνια να παραμένουν σε αναστολή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (15.08.2026). Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία SAC, όλες οι αφίξεις στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Ιταλίας θα έχουν ανασταλεί έως τις 02:00 τοπική ώρα.

Η SAC κάλεσε τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας και τη συγκέντρωση τέφρας στην ατμόσφαιρα.

Ηφαίστειο Αίτνα
Ηφαίστειο Αίτνα
Ηφαίστειο Αίτνα
Ηφαίστειο Αίτνα
Ηφαίστειο Αίτνα

Πίεση στα αεροδρόμια της Σικελίας

Οι ακυρώσεις και οι εκτροπές συμπίπτουν με μία από τις πλέον αυξημένες περιόδους ταξιδιωτικής κίνησης του καλοκαιριού, επιβαρύνοντας και τα υπόλοιπα αεροδρόμια της Σικελίας, τα οποία καλούνται να απορροφήσουν μέρος της κίνησης.

Η Αίτνα, το υψηλότερο και ενεργότερο ηφαίστειο της Ευρώπης, επηρεάζει συχνά τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κατάνια, καθώς η τέφρα που εκλύεται κατά τις περιόδους αυξημένης δραστηριότητας μπορεί να καταστήσει επικίνδυνες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποδομές

Οι νέες αναταράξεις στις αεροπορικές μετακινήσεις έχουν αναζωπυρώσει στην Ιταλία και την πολιτική συζήτηση για την επάρκεια του αεροδρομιακού συστήματος της Σικελίας.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών του νησιού, καθώς κάθε νέα έκρηξη της Αίτνας μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις μετακινήσεις, ιδίως κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου της Κατάνια έχει ήδη κινήσει από τον Μάιο τη διαδικασία πώλησης του 51% του αεροδρομίου.

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