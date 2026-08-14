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ΗΠΑ: 17χρονος σκότωσε τη μητέρα και τον αδερφό του – Έφτιαχνε ιστορίες για τη δολοφονία τους μέσω του ChatGPT

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε στο υπόγειο
ηπα 17χρονος
Ο 17χρονος
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Για την ανατριχιαστική δολοφονία της 45χρονης μητέρας του και του 14χρονου αδελφού του συνελήφθη στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ο 17χρονος Αρτζούν Αραβίντ, ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε την πράξη αυτή μέσω του ChatGPT.

Όπως ανακάλυψε η αστυνομία των ΗΠΑ, ο 17χρονος πριν τη διπλή δολοφονία, είχε χρησιμοποιήσει το ChatGPT για να δημιουργήσει «ιστορίες φαντασίας» σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του.

Η 45χρονη, Σούντα Βενκατεσάν, και ο 14χρονος, Σιντάρτ Αραβίντ, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της οικογένειας στο Άκτον της Μασαχουσέτης, το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026).

Όπως δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Μίντλσεξ, Μάριαν Ράιαν για τον 17χρονο που ήταν μαθητής λυκείου, είχε παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα «ανησυχητική συμπεριφορά» πριν από τις δολοφονίες, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας το chatbot τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσει «θεωρητικές ιδέες ή ιστορίες φαντασίας σχετικά με τη δολοφονία της οικογένειάς του».

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του 17χρονου επικοινώνησε με την αστυνομία και ανέφερε ότι ένας δάσκαλος που είχε έρθει για ιδιαίτερο μάθημα δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Ο σύζυγος της 45χρονης είχε μιλήσει για τελευταία φορά με τη σύζυγό του νωρίτερα εκείνο το πρωί, πριν φύγει για τη δουλειά.

Όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε τον 14χρονο νεκρό στον πρώτο όροφο, ενώ η μητέρα του εντοπίστηκε στο υπόγειο.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι υπήρχαν «προφανή σημάδια βίας» στο σπίτι και επισήμαναν ότι τα θύματα υπέστησαν «τραύματα από αμβλύ αντικείμενο».

Ο Αραβίντ, ο οποίος διέφυγε με το αυτοκίνητο της μητέρας του, συνελήφθη μια ημέρα αργότερα σε γειτονική πόλη όταν τον εντόπισαν αστυνομικοί σε τυχαίο έλεγχο έξω από κατάστημα.

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