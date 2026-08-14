Βρετανία: Ο Νάιτζελ Φάρατζ κέρδισε τον Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο και επανεξελέγη βουλευτής

Νικητής στη μάχη του με τον Κόμη Σκουπιδοπρόσωπο βγήκε ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος της Βρετανίας Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος ανέκτησε σήμερα (14/8/2026) τη βουλευτική έδρα του κερδίζοντας την αναπληρωματική εκλογή που ο ίδιος προκάλεσε.

Στόχος του Νάιτζελ Φάρατζ ήταν να ενισχύσει τη θέση του έναντι κατηγοριών για δωρεές χρημάτων που δεν έχει δηλώσει στη Βρετανία, ένα στρατήγημα που ωστόσο υπονομεύθηκε, καθώς ο κύριος αντίπαλός του, ένας κωμικός ντυμένος σαν κάδος σκουπιδιών, κέρδισε πάνω από το ένα τέταρτο των ψήφων.

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Σε μια πολύ ασυνήθιστη κίνηση, ο Φάρατζ, ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές του Brexit, δεν πήγε στην καταμέτρηση των ψήφων στο νότιο αγγλικό θέρετρο Κλάκτον λέγοντας ότι η αστυνομία τον συμβούλευσε ότι διεξάγεται εκστρατεία για να υπάρξει αναστάτωση κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

«Να με πάρει ο διάολος αν πρόκειται να σταθώ σε μια σκηνή, έχοντας πετύχει μια ηχηρή νίκη… και να υποστώ απαξίωση και ταπείνωση από τιποτένιους», είπε ο Φάρατζ σε υποστηρικτές του σε πάρτι που έκανε πριν από την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η αναπληρωματική εκλογή προκλήθηκε αφού ο Φάρατζ παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα από βουλευτής για να επιδιώξει μια νέα εντολή από τους ψηφοφόρους, ισχυριζόμενος ότι διεξάγει πόλεμο εναντίον του κατεστημένου, το οποίο θέλει να τον δυσφημήσει επειδή πήρε δώρα από δωρητές χωρίς να τα δηλώσει.

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Τα κύρια κόμματα της Βρετανίας μποϊκόταραν αυτή την αναπληρωματική εκλογή, χαρακτηρίζοντάς την ιδιοτελές επικοινωνιακό κόλπο, με αποτέλεσμα ο κύριος αντίπαλος του Φάρατζ να καταλήξει να είναι ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος (Count Binface), μια περσόνα που δημιούργησε ο κωμικός Τζόναθαν Χάρβεϊ, ο οποίος έχει γίνει μόνιμη πηγή διασκέδασης και σάτιρας στις βρετανικές εκλογές.

Ενώ ο Φάρατζ έλαβε το 62,8% των ψήφων, ο Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος, οι πολιτικές του οποίου περιλαμβάνουν την επιβολή ανώτατης τιμής στο παγωτό χωνάκι, την «εθνικοποίηση» της τραγουδίστριας Αντέλ και την υποχρεωτική στρατολόγηση στις ένοπλες δυνάμεις όσων μιλούν δυνατά στο κινητό τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εξασφάλισε 26,7%.

Count Binface received a career-best 9,455 votes in the Clacton by-election, which was won by Reform UK leader Nigel Farage



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Αφού είχε για καιρό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, το Reform UK (Κόμμα Μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου) είδε τη δημοτικότητά του να μειώνεται, εν μέρει λόγω κατηγοριών σε βάρος του Φάρατζ για τη χρηματοδότηση του κόμματος.

Στο κοινοβούλιο διεξάγεται έρευνα σε βάρος του Φάρατζ για το αν θα έπρεπε να είχε δηλώσει ένα δώρο 5 εκατομμυρίων στερλινών από έναν δισεκατομμυριούχο επενδυτή στα κρυπτονομίσματα. Αφού υπογράμμισαν πως η απόφασή του να προκαλέσει την αναπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας ελιγμός για να αποσπάσει την προσοχή από τις κατηγορίες αυτές, τα άλλα βρετανικά κόμματα αποσύρθηκαν από την κούρσα, με αποτέλεσμα ακόμα και μερικοί από τους πιο θερμους υποστηρικτές του Φάρατζ να αναρωτιούνται μήπως ο βετεράνος πολιτικός έκανε λάθος.

Η Λόρα Ρίτσαρντς-Γκρέι, λέκτορας πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, λέει πως η απουσία αντιπάλων από τα μεγάλα κόμματα υπονόμευσε την απόπειρά του να μετατρέψει την εκλογική αναμέτρηση σ’ αυτό που αποκάλεσε αγώνα «του λαού εναντίον του κατεστημένου», προσθέτοντας ότι μερικοί ψηφοφόροι είδαν την εκλογή αυτή σαν «χάσιμο χρόνου και χρημάτων».

Παρά το γεγονός ότι ο Φάρατζ κέρδισε, η επιτροπή δεοντολογίας του κοινοβουλίου αναμένεται να συνεχίσει την έρευνά της στις χρηματοοικονομικές δηλώσεις του μόλις επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Στο κέντρο της έρευνας είναι το άν θα έπρεπε να είχε δηλώσει το δώρο από έναν δισεκατομμυριούχο με έδρα την Ταϊλάνδη πριν από τις εθνικές εκλογές του 2024. Βάσει του κανονισμού του κοινοβουλίου, τα μέλη του κοινοβουλίου πρέπει να δηλώνουν οποιεσδήποτε δωρεές λαμβάνουν κατά το έτος που προηγείται των εκλογών μέσα σε διάστημα ενός μήνα αφότου αναλάβουν καθήκοντα. Ο Φάρατζ έχει παραδεχθεί πως πήρε τα χρηματα χωρίς να τα δηλώσει, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε κάτι λάθος επειδή ήταν προσωπικό δώρο.

Σύμφωνα με τους Times, φέρεται να έχει λάβει άλλη μια δωρεά που δεν έχει δηλώσει, αυτή τη φορά από τον Τζορτζ Κοτρέλ, επίσης επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων που είχε καταδικασθεί το 2017 στις ΗΠΑ για απάτη.

Αν οι αρχές του κοινοβουλιου -η έρευνα των οποίων είχε διακοπεί μετά την παραίτηση του Φάρατζ από την έδρα του, αλλά θα επαναληφθεί τώρα, μετά την επανεκλογή του- καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι παραβίασε τους κανόνες, η συμμετοχή του στο κοινοβούλιο μπορεί να ανασταλεί και να διεξαχθούν νέες εκλογές για να διατηρήσει την έδρα του, στις οποίες τα κύρια κόμματα πιθανότατα θα καταβάσουν υποψηφίους.