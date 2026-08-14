Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συνέντευξη που παραχώρησε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε ένα podcast του Army Radio που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (13/8/2026), στην οποία αποκάλεσε τη Βρετανία «Ισλαμική Δημοκρατία».

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και καιρό εκφράζει τον θαυμασμό του για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, σημείωσε στο podcast ότι ο γιος και ο εγγονός του Βρετανού ηγέτη της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν δημοσιογράφοι που δημοσίευσαν φιλοϊσραηλινά ρεπορτάζ σχετικά με τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του Ιουνίου του 1967.

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«Ήρθαν εδώ και κάλυψαν τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τρόπο που ήταν πολύ θετικός για εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου στο podcast με θέμα το πένθος «Melech B’leyatzer Chayim» (Βασιλιάς στη Δημιουργία Ζωής). «Προσπαθήστε να βρείτε κάτι τέτοιο στη Βρετανία σήμερα. Σε αυτό που αποκαλείται “Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας”».

Η εφημερίδα «Haaretz» ανέφερε ότι το podcast γυρίστηκε στο στούντιο της NVP στην Πετάχ Τίκβα, μιας εταιρείας παραγωγής με την οποία είχε συνάψει σύμβαση το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου εν όψει των εκλογών του Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Προηγούμενα επεισόδια του podcast είχαν γυριστεί στα κεντρικά γραφεία του Στρατιωτικού Ραδιοφώνου στη Γιάφα, αλλά, σύμφωνα με την «Haaretz», το Στρατιωτικό Ραδιόφωνο δήλωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου ζήτησε να γίνει η ηχογράφηση στο στούντιο της NVP για λόγους ασφαλείας.

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Η εφημερίδα επικαλέστηκε έναν ανώνυμο αξιωματούχο ασφαλείας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα από τη Μονάδα Προσωπικής Ασφάλειας της «Σιν Μπετ», και σημείωσε ότι τα ίδια τα γραφεία του Στρατιωτικού Ραδιοφώνου βρίσκονται σε ασφαλή στρατιωτική εγκατάσταση.

Netanyahu on Britain:



You might call Britain the "Islamic Republic of Britain."



Someone said that the first Islamic republic with nuclear weapons will be the Islamic Republic of Britain.



We’re making sure there won’t be another one—you know, in Iran. pic.twitter.com/EmLpSvYtxu — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

Αφού ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη Βρετανία «ισλαμική δημοκρατία», ο παρουσιαστής του podcast Άβι Χαρούς, του οποίου ο 20χρονος γιος Ριφ σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα τον Απρίλιο του 2024, ρώτησε αν «όλη η Ευρώπη δεν είναι ήδη έτσι», αναφερόμενος στην ανάπτυξη των μουσουλμανικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά και συνέχισε: «Κάποιος είπε ότι η πρώτη ισλαμική δημοκρατία με πυρηνικά όπλα θα είναι η Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας… γι’ αυτό φροντίζουμε να μην υπάρξει άλλη μία στο Ιράν».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, έκανε παρόμοιο σχόλιο στο Εθνικό Συνέδριο Συντηρητισμού στην Ουάσινγκτον στις 10 Ιουλίου 2024, λίγες ημέρες πριν οριστεί ως υποψήφιος αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Βανς, ο οποίος τότε ήταν γερουσιαστής των ΗΠΑ από το Οχάιο, δήλωσε τότε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν έτοιμο να γίνει «η πρώτη πραγματικά ισλαμιστική χώρα με πυρηνικά όπλα» μετά την ανάληψη της εξουσίας από το Εργατικό Κόμμα της Βρετανίας νωρίτερα εκείνο το μήνα, προσθέτοντας ότι «το Πακιστάν, κατά κάποιον τρόπο, ήδη μετράει».