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Λετονία: Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν drone που εισέβαλε στον εναέριο χώρο της

Οι χώρες της Βαλτικής, που συνορεύουν με τη Ρωσία, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό εισβολής drone στην επικράτειά τους
Drone
Drone / REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Ακόμα ένα drone εθεάθη στον ουρανό της Λετονίας και μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατάφεραν να το καταρρίψουν, έπειτα από μια πρώτη ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεών της.

«Τα μαχητικά του ΝΑΤΟ κατάφεραν να καταρρίψουν ένα ξένο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που εισήλθε στη Λετονία», έγραψε το υπουργείο στην πλατφόρμα X.

Η Συμμαχία διευκρίνισε πως ένα ιταλικό μαχητικό, που επιχειρούσε υπό νατοϊκή διοίκηση, κατέρριψε το drone, την προέλευση του οποίου δεν διευκρίνισε. «Έρευνα είναι σε εξέλιξη και το ΝΑΤΟ είναι σε στενή επαφή με τις λετονικές αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος, η Άλισον Χαρτ.

Ήδη τον Ιούνιο, γαλλικά Rafale του ΝΑΤΟ, που σταθμεύουν στις χώρες της Βαλτικής, είχαν καταρρίψει drone στη Λετονία.

Οι χώρες της Βαλτικής, που συνορεύουν με τη Ρωσία, καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό εισδύσεων και πτώσεων τέτοιου τόπου εναέριων οχημάτων στην επικράτειά τους.

Οι αρχές της περιφέρειας του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, δήλωσαν από την πλευρά τους σήμερα το πρωί ότι κατέρριψαν περισσότερα από 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας και ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, απέναντι από τον κόλπο της Φινλανδίας.

Η Λετονία βρίσκεται στο μέσον της απόστασης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Φινλανδίας ανακοίνωσαν από την πλευρά τους σήμερα ότι επέβαλαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας στο εναέριο και θαλάσσιο χώρο στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, χωρίς να αναφέρουν τον λόγο, σε μήνυμα στο X.

Την περασμένη εβδομάδα, στο αεροδρόμιο της Λειψίας, στη Γερμανία, κόμβο-κλειδί του ΝΑΤΟ ως προς τη μεταφορά στρατιωτικού και άλλου υλικού προς την Ουκρανία, βρέθηκε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα που μετέφερε “εκρηκτικό μηχανισμό άγνωστου τύπου”, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της κίνησης.

Η Ρουμανία και η Πολωνία έχουν υποστεί επίσης κατ’ επανάληψη εισδύσεις στον εναέριο χώρο τους.

Σε συνάντηση προχθές, Τετάρτη, οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν “πως η Ρωσία φέρει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για αυτές τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, που είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες”.

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