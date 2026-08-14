Κόσμος

Σοκαριστικό τροχαίο στις ΗΠΑ: Ρόδα φορτηγού διέσχισε αυτοκινητόδρομο και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν υπήρξαν τραυματισμοί των επιβατών του αυτοκίνητου και οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται
ηπα τροχαίο
Η στιγμή της σύγκρουσης
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Έναν ζωντανό εφιάλτη έζησε οδηγός στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ που ενεπλάκη σε τροχαίο, αφού την ώρα που κινούταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, μία αδέσποτη ρόδα έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, προκαλώντας του μεγάλες ζημιές.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στον αυτοκινητόδρομο Interstate 76, κοντά στη λεωφόρο Girard στις ΗΠΑ.

Ένα Tesla που κινούνταν στο δυτικό ρεύμα του αυτοκινητοδρόμου κατέγραψε τη στιγμή που μια μεγάλη ρόδα αναπήδησε πάνω από το τσιμεντένιο διαχωριστικό των δύο ρευμάτων και κατευθύνθηκε ανεξέλεγκτα προς τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για τροχό βαρέος φορτηγού, ο οποίος αποκολλήθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η ρόδα χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα το Nissan που κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο αυτοκίνητο αφού το μπροστά μέρος καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Ο οδηγός του Tesla δήλωσε ότι τη στιγμή του συμβάντος άκουσε μόνο έναν δυνατό θόρυβο πίσω του και δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί. Μόνο όταν παρακολούθησε αργότερα το βίντεο από τις κάμερες του αυτοκινήτου του αντιλήφθηκε πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν από ποιο όχημα αποκολλήθηκε η ρόδα και τι προκάλεσε το ατύχημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν υπήρξαν τραυματισμοί των επιβατών του Nissan Rogue.

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