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Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από drone, ασφαλή όλα τα μέλη του πληρώματος

Μικρές ζημιές στο πλοίο, χωρίς αναφορές για περιβαλλοντική επιβάρυνση
REUTERS
REUTERS/Stringer/File Photo
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Δεξαμενόπλοιο επλήγη από μdrone κατά την έξοδό του από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη (13.08.2026), σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO. Το δεξαμενόπλοιο υπέστη μικρές ζημιές από το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο συνέχιζε την πορεία του μετά το πλήγμα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε κάποια επίπτωση στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Η UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας, ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό από στρατιωτικές αρχές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση του drone ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη διεθνή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, όπου οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά λόγω της αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

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