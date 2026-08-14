Ισπανία: Μέχρι το 2030 θα λειτουργεί ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της χώρας

Παράταση ζωής στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της χώρας δίνει η Ισπανία, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε ότι οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ θα μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 8 Ιουνίου 2030. Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μεταθέτει το προγραμματισμένο κλείσιμο των εγκαταστάσεων και σηματοδοτεί μια σημαντική προσαρμογή στον ενεργειακό σχεδιασμό της Μαδρίτης.

Η Ισπανία είχε προγραμματίσει τη σταδιακή απόσυρση των δύο αντιδραστήρων το 2027 και το 2028, ωστόσο ο πυρηνικός σταθμός του Αλμαράθ βρέθηκε τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο έντονης συζήτησης για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρωτοφανής διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο τον Απρίλιο του 2025, αλλά και οι νεότερες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έδωσαν νέα διάσταση στη συζήτηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας.

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Οι δύο αντιδραστήρες του Αλμαράθ, στην περιφέρεια της Εστρεμαδούρα, τέθηκαν σε λειτουργία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και ανήκουν στις ενεργειακές εταιρείες Iberdrola, Endesa και Naturgy. Η τύχη τους αποτέλεσε αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ των εταιρειών και της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, η οποία έχει χαράξει πορεία σταδιακής απεξάρτησης από την πυρηνική ενέργεια.

Η διακοπή ρεύματος άλλαξε τα δεδομένα

Το κλείσιμο του Αλμαράθ είχε συμφωνηθεί το 2019, με ορίζοντα το 2028. Η μεγάλη διακοπή ρεύματος του Απριλίου του 2025, ωστόσο, ενίσχυσε τις φωνές στον ενεργειακό κλάδο που ζητούσαν παράταση της λειτουργίας του, επικαλούμενες τον κίνδυνο για την επάρκεια και τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Στη συζήτηση προστέθηκαν στη συνέχεια οι επιπτώσεις της νέας γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή στις αγορές ενέργειας, την ώρα που η Μαδρίτη στηρίζει όλο και μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού της στις ανανεώσιμες πηγές.

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Καθοριστική για την κυβερνητική απόφαση ήταν και η γνωμοδότηση της ισπανικής Αρχής Πυρηνικής Ασφάλειας (CSN), η οποία στα μέσα Ιουλίου τάχθηκε υπέρ της παράτασης της λειτουργίας του Αλμαράθ. Η μονάδα κάλυψε πέρυσι περίπου το 7% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Οι όροι που έθεσε ο Σάντσεθ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε θέσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε παράταση. Μεταξύ αυτών ήταν η παροχή όλων των απαραίτητων εγγυήσεων για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά και η διασφάλιση ότι η απόφαση δεν θα επιβάρυνε οικονομικά τους φορολογουμένους.

Η παράταση έως τον Ιούνιο του 2030 δεν αναιρεί, τουλάχιστον προς το παρόν, τη στρατηγική της κυβέρνησης για σταδιακή εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας. Αποτυπώνει, ωστόσο, τις πιέσεις που ασκούν στον ενεργειακό σχεδιασμό οι ανάγκες ασφάλειας εφοδιασμού και οι διεθνείς αναταράξεις.

Από το 38% στο 19% η πυρηνική ενέργεια

Στη δεκαετία του 1980, όταν η πυρηνική ενέργεια βρισκόταν σε φάση ταχείας ανάπτυξης, η Ισπανία διέθετε οκτώ πυρηνικούς σταθμούς, οι οποίοι κάλυπταν περίπου το 38% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Σήμερα λειτουργούν πέντε πυρηνικοί σταθμοί με συνολικά επτά αντιδραστήρες, οι οποίοι το 2025 αντιστοιχούσαν περίπου στο 19% του ηλεκτρικού μείγματος της χώρας.

Την ίδια στιγμή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν καταλάβει κυρίαρχη θέση στην ισπανική αγορά ηλεκτρισμού, εξασφαλίζοντας σχεδόν το 60% της παραγωγής το περασμένο έτος. Η κυβέρνηση έχει θέσει ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο για το τέλος της δεκαετίας, επιδιώκοντας το μερίδιό τους να φθάσει στο 81% έως το 2030.