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Αίτνα: «Βρυχάται» το ηφαίστειο – Η τέφρα έφτασε στη Λιβύη, ακυρώνονται πτήσεις

Οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η ένταση της έκρηξης μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα
Ηφαιστειακό υλικό και αναθυμιάσεις ανεβαίνουν από την Αίτνα κατά τη διάρκεια έκρηξης
Ηφαιστειακό υλικό και αναθυμιάσεις ανεβαίνουν από την Αίτνα κατά τη διάρκεια έκρηξης / REUTERS / Φωτογραφία Giuseppe Di Stefano
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Σε φάση έντονης δραστηριότητας, βρίσκεται η Αίτνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις της Σικελίας. Το ηφαίστειο «στέλνει» τέφρα που… ταξιδεύει μέχρι τη Λιβύη.

Η τέφρα που βγάζει το ηφαίστειο στην Αίτνα έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.

Η νέα εκρηκτική φάση ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και εντάθηκε σταδιακά, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας στην ατμόσφαιρα.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Το αεροδρόμιο «Fontanarossa» της Κατάνιας, που εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και αποτελεί βασική πύλη εισόδου για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανακοίνωσε επανειλημμένες αναστολές αφίξεων.

Παράλληλα, πολλές πτήσεις στάλθηκαν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως στο Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.

Ένα σιντριβάνι λάβας ανεβαίνει πάνω από την Αίτνα
Ένα σιντριβάνι λάβας ανεβαίνει πάνω από την Αίτνα / REUTERS / Φωτογραφία Marco Restivo

Σύμφωνα με τους ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Voragine, όπου παρατηρούνται ισχυρές εκπομπές τέφρας, σιντριβάνια λάβας και νέες ροές που κατευθύνονται στις περιοχές Valle del Bove και Valle del Leone.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η ένταση της έκρηξης μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα.

Πυρακτωμένη λάβα ρέει στην επιφάνεια της Αίτνας
Πυρακτωμένη λάβα ρέει στην επιφάνεια της Αίτνας / REUTERS / Φωτογραφία Marco Restivo

Την ίδια ώρα, έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των αεροπορικών περιορισμών, με την ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Σικελίας.

Οι ροές λάβας παραμένουν μέχρι στιγμής σε ακατοίκητες περιοχές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεσοι κίνδυνοι για κατοικημένες ζώνες.

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