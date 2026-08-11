Αίτνα: «Βρυχάται» το ηφαίστειο – Η τέφρα έφτασε στη Λιβύη, ακυρώνονται πτήσεις

Σε φάση έντονης δραστηριότητας, βρίσκεται η Αίτνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις της Σικελίας. Το ηφαίστειο «στέλνει» τέφρα που… ταξιδεύει μέχρι τη Λιβύη.
Η τέφρα που βγάζει το ηφαίστειο στην Αίτνα έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.
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Η νέα εκρηκτική φάση ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και εντάθηκε σταδιακά, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας στην ατμόσφαιρα.
Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.
Το αεροδρόμιο «Fontanarossa» της Κατάνιας, που εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και αποτελεί βασική πύλη εισόδου για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανακοίνωσε επανειλημμένες αναστολές αφίξεων.
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Παράλληλα, πολλές πτήσεις στάλθηκαν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως στο Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.
Σύμφωνα με τους ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα επικεντρώνεται στον κρατήρα Voragine, όπου παρατηρούνται ισχυρές εκπομπές τέφρας, σιντριβάνια λάβας και νέες ροές που κατευθύνονται στις περιοχές Valle del Bove και Valle del Leone.
MOUNT ETNA ERUPTS IN SICILY: RED AVIATION ALERT ISSUED— Predictivemoney (@Predictivemoney) August 7, 2026
Europe’s most active volcano, MOUNT ETNA, erupted overnight with intense LAVA FOUNTAINING at the Voragine crater, shooting a massive ash plume up to 24,000 FEET (7,300 meters) into the sky.
• HIGHEST ALERT: Italian… pic.twitter.com/BfgSFGR8jw
Οι επιστήμονες παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η ένταση της έκρηξης μεταβάλλεται από ώρα σε ώρα.
Την ίδια ώρα, έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω των αεροπορικών περιορισμών, με την ενίσχυση των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των μεγάλων πόλεων της Σικελίας.
Mount Etna is one of the most active volcanoes in Europe and the world— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 11, 2026
These days it’s erupting in a spectacular way, and the lava front has reached about 4,495 feet!
Sicily, Italy pic.twitter.com/1fxepe4jGj
Οι ροές λάβας παραμένουν μέχρι στιγμής σε ακατοίκητες περιοχές και δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή άμεσοι κίνδυνοι για κατοικημένες ζώνες.