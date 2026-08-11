Αίτνα: «Βρυχάται» το ηφαίστειο – Η τέφρα έφτασε στη Λιβύη, ακυρώνονται πτήσεις

Σε φάση έντονης δραστηριότητας, βρίσκεται η Αίτνα, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στις πτήσεις της Σικελίας. Το ηφαίστειο «στέλνει» τέφρα που… ταξιδεύει μέχρι τη Λιβύη.

Η τέφρα που βγάζει το ηφαίστειο στην Αίτνα έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες.

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Η νέα εκρηκτική φάση ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και εντάθηκε σταδιακά, με το ηφαίστειο να εκτοξεύει μεγάλες ποσότητες καπνού, στάχτης και λάβας στην ατμόσφαιρα.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τμήματα του εναέριου χώρου γύρω από την Κατάνια, καθώς το νέφος τέφρας θεωρήθηκε επικίνδυνο για την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Το αεροδρόμιο «Fontanarossa» της Κατάνιας, που εξυπηρετεί το ανατολικό τμήμα της Σικελίας και αποτελεί βασική πύλη εισόδου για εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ανακοίνωσε επανειλημμένες αναστολές αφίξεων.

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Παράλληλα, πολλές πτήσεις στάλθηκαν προς άλλα αεροδρόμια του νησιού, κυρίως στο Παλέρμο, ενώ αρκετά δρομολόγια παρουσίασαν σημαντικές καθυστερήσεις ή ακυρώθηκαν.