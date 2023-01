Η γκαλερί Mrs., στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, έχει γεμίσει με… γάτες. Σε νέα έκθεση, παρουσιάζονται έργα 39 καλλιτεχνών που εστιάζουν σε ένα μόνον θέμα: Τα τριχωτά αιλουροειδή.

Στην έκθεση «Ακόμη και μια Γάτα Μπορεί Να Κοιτάξει τη Βασίλισσα», σχεδόν όλα τα έργα που εκτίθενται είναι έργα νέων καλλιτεχνών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας λιθογραφίας του Andy Warhol που είναι ίσως η πιο σαφής απεικόνιση γάτας στην έκθεση.

Ο μυστηριώδης τίτλος της έκθεσης

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από παλιά αγγλική ρήση που υπονοεί ότι ακόμη και αυτοί της χαμηλότερης κοινωνικής στάθμης – τόσο χαμηλής όσο αυτής των γατών – έχουν δικαιώματα. Ωστόσο, η μεταφορά ίσως να μην είναι τόσο επιτυχημένη όσον αφορά τις γάτες.

Όπως σημειώνει η Anna Stothart στο κείμενό της για την έκθεση, «αν και αναφερόμαστε σε αυτές ως τα εξημερωμένα κατοικίδιά μας, ίσως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ορθώς το αντιλαμβάνονταν ότι είναι είδωλα: Εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλώς εδώ για να υπηρετούμε υπό τις προσταγές τους».

Η έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen» ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου.