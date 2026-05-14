Ο Έλον Μασκ τα έβαλε ξανά με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια»: «Προσβάλλει τους Έλληνες, ατιμάζει τον Όμηρο»

Αφορμή για την νέα του επίθεση στάθηκε η συμμετοχή της μαύρης ηθοποιού Λουπίτα Νιόνγκο αλλά και του τρανς Έλιοτ Πέιτζ
Με την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, τα έβαλε ξανά ο Έλον Μασκ, με αφορμή την συμμετοχή των Λουπίτα Νιόνγκο και Έλιοτ Πέιτζ στο cast της ταινίας.

Αφορμή για τα χυδαία σχόλια του Έλον Μασκ στάθηκε η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο στον ρόλο της Ωραίας Ελένης για τη νέα «Οδύσσεια». Ο μεγιστάνας αρνείται να αποδεχθεί πως αυτός ο ρόλος δόθηκε από τον Κρίστοφερ Νόλαν σε μία μαύρη ηθοποιό που έχει εξασφαλίσει και βραβείο Όσκαρ λόγω του ταλέντου της.

Πέρα από την Λουπίτα Νιόνγκο ο Έλον Μασκ αντιδρά για τον Έλιοτ Πέιτζ, τρανς ηθοποιό και υποστηρικτή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό», έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που έχει ασκήσει στον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν.

Λίγη ώρα μετά κατηγόρησε τον Κρίστοφερ Νόλαν πως «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες».

«Ντροπή του», συμπλήρωσε.

Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει πως ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την συγκεκριμένη ηθοποιό και αλλοίωσε τους χαρακτήρες της «Οδύσσειας» επιδιώκοντας να πάρει βραβεία.

Πριν ακόμη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια» και ενώ υπήρχαν ακόμα φήμες, ο Έλον Μασκ είχε καταφερθεί ξανά του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Έχασε την ακεραιότητά του», είχε γράψει νωρίτερα μέσα στον χρόνο.

