Θρίλερ ισχύος στη χειραψία Τραμπ – Σι στο Πεκίνο: Ο «κρυφός κώδικας» και το «χαμόγελο του βατράχου»

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε χθες Πέμπτη (13.05.2026) με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο. Σι και Τραμπ έσφιξαν τα χέρια μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών. Με στρατιωτικές τιμές έγινε η υποδοχή του αμερικανού προέδρου ενώ δεκάδες μαθητές επιστρατεύτηκαν για την τελετή.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία αποκάλυψε τις πραγματικές ισορροπίες ισχύος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να «προδίδεται» από ένα «χαμόγελο του βατράχου» τη στιγμή που αντάλλαξε βλέμμα με τον Σι Τζινπίγκ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Τραμπ έκανε την πρώτη κίνηση για τη χειραψία, αν και οικοδεσπότης ήταν ο Κινέζος πρόεδρος, κάτι που – όπως σημειώνεται – συχνά υποδηλώνει στοιχείο κυριαρχίας στη διπλωματική γλώσσα του σώματος.

Οι δύο ηγέτες διατήρησαν τη χειραψία για περίπου 10 δευτερόλεπτα, με τον Τραμπ να δίνει διαδοχικά μικρά χτυπήματα στο χέρι του Σι, τα οποία η ειδικός ερμηνεύει ως προσπάθεια εδραίωσης σχέσης και μηνυμάτων ισχύος.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ατμόσφαιρα διέφερε αισθητά από προηγούμενες συναντήσεις του Σι, όπως εκείνη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου υπήρχε περισσότερη οικειότητα και χαλαρότητα.

Επιπλέον, η Τζέιμς παρατήρησε μια έντονη σοβαρότητα, σημειώνοντας το λεγόμενο «χαμόγελο του βατράχου» (bullfrog smile) του Τραμπ τη στιγμή που κοίταξε τον Σι στα μάτια.

«Ο Τραμπ χρησιμοποίησε έντονη, διερευνητική οπτική επαφή καθώς συνομιλούσαν… χωρίς ίχνος από την αστεία, ζωηρή παιχνιδιάρικη διάθεση που είδαμε κατά την επίσκεψη του Πούτιν πέρυσι».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση της έντασης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο Τραμπ χαμογέλασε και χειροκρότησε παιδιά που τον υποδέχθηκαν κρατώντας σημαίες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πιο θερμές χειρονομίες, με χτυπήματα φιλίας στο χέρι του Σι καθώς περπατούσαν μαζί.

Στο εσωτερικό της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού, ο Σι αναφέρθηκε στη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης, με αναφορές και στο ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξήρε την υποδοχή, χαρακτηρίζοντάς την «τιμή που λίγοι έχουν ζήσει», ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα.