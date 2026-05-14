Κόσμος

Θρίλερ ισχύος στη χειραψία Τραμπ – Σι στο Πεκίνο: Ο «κρυφός κώδικας» και το «χαμόγελο του βατράχου»

Τι «αποκάλυψε» η διπλωματική γλώσσα του σώματος
Τραμπ-Σι
Χειραψία Τραμπ-Σι / Kenny Holston / Pool via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε χθες Πέμπτη (13.05.2026) με μεγάλες τιμές στο Πεκίνο τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του δεύτερου στο Πεκίνο. Σι και Τραμπ έσφιξαν τα χέρια μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών. Με στρατιωτικές τιμές έγινε η υποδοχή του αμερικανού προέδρου ενώ δεκάδες μαθητές επιστρατεύτηκαν για την τελετή.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς δήλωσε στη Daily Mail ότι η χειραψία αποκάλυψε τις πραγματικές ισορροπίες ισχύος, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να «προδίδεται» από ένα «χαμόγελο του βατράχου» τη στιγμή που αντάλλαξε βλέμμα με τον Σι Τζινπίγκ.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Τραμπ έκανε την πρώτη κίνηση για τη χειραψία, αν και οικοδεσπότης ήταν ο Κινέζος πρόεδρος, κάτι που – όπως σημειώνεται – συχνά υποδηλώνει στοιχείο κυριαρχίας στη διπλωματική γλώσσα του σώματος.

Χειραψία Τραμπ-Σι
Kenny Holston/Pool via REUTERS
Τραμπ - Σι
REUTERS/Evan Vucci

Οι δύο ηγέτες διατήρησαν τη χειραψία για περίπου 10 δευτερόλεπτα, με τον Τραμπ να δίνει διαδοχικά μικρά χτυπήματα στο χέρι του Σι, τα οποία η ειδικός ερμηνεύει ως προσπάθεια εδραίωσης σχέσης και μηνυμάτων ισχύος.

Η ίδια υποστήριξε ότι η ατμόσφαιρα διέφερε αισθητά από προηγούμενες συναντήσεις του Σι, όπως εκείνη με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου υπήρχε περισσότερη οικειότητα και χαλαρότητα.

Επιπλέον, η Τζέιμς παρατήρησε μια έντονη σοβαρότητα, σημειώνοντας το λεγόμενο «χαμόγελο του βατράχου» (bullfrog smile) του Τραμπ τη στιγμή που κοίταξε τον Σι στα μάτια.

Τραμπ - Σι
Kenny Holston/Pool via REUTERS
Τραμπ - Σι
Kenny Holston/Pool via REUTERS

«Ο Τραμπ χρησιμοποίησε έντονη, διερευνητική οπτική επαφή καθώς συνομιλούσαν… χωρίς ίχνος από την αστεία, ζωηρή παιχνιδιάρικη διάθεση που είδαμε κατά την επίσκεψη του Πούτιν πέρυσι».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την κλιμάκωση της έντασης που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, ο Τραμπ χαμογέλασε και χειροκρότησε παιδιά που τον υποδέχθηκαν κρατώντας σημαίες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν πιο θερμές χειρονομίες, με χτυπήματα φιλίας στο χέρι του Σι καθώς περπατούσαν μαζί.

Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Evan Vucci

Στο εσωτερικό της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού, ο Σι αναφέρθηκε στη λεγόμενη «παγίδα του Θουκυδίδη», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ μιας ανερχόμενης και μιας κυρίαρχης δύναμης, με αναφορές και στο ζήτημα της Ταϊβάν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξήρε την υποδοχή, χαρακτηρίζοντάς την «τιμή που λίγοι έχουν ζήσει», ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
130
122
109
104
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βρετανία: Αθωώθηκε η Άντζελα Ρέινερ από κατηγορίες που αφορούσαν φορολογική υπόθεση – Πιθανή υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών
Η Ρέινερ μίλησε στον Guardian και το ITV News και, όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε: «ο Κιρ θα πρέπει να το σκεφτεί»
FILE PHOTO: British Deputy Prime Minister Angela Rayner visits the community kitchen at the Newquay Orchard on February 10, 2025 in Newquay, Britain. Leon Neal/Pool via REUTERS/File Photo
«Ο νοροϊός είναι ο πιο εύκολα μεταδιδόμενος ιός» λέει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται σε καραντίνα με κρούσματα γαστρεντερίτιδας
«Είναι ένας ιός ο που αν μπει σε ένα μέρος, τους μολύνει όλους με προβλήματα γαστρεντερίτιδας, με διάρροιες και εμέτους. Τα κοινά αντισηπτικά δεν τον προλαμβάνουν, χρειάζεται πλύσιμο χεριών»
Το κρουαζιερόπλοιο Ambassador Cruise Line
Γκολσφιτέχ Φαραχανί: «Οι Γάλλοι άνδρες είναι κολλημένοι με τη μητέρα τους – Η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα που δεν είχαν ποτέ»
Όσα έλεγε η Ιρανή ηθοποιός που έγινε η αφορμή για το viral χαστούκι της Μπριζίτ στον Μακρόν έναν χρόνο πριν - «Στη Γαλλία υπάρχει η κουλτούρα της ερωμένης»
Golshifteh Farahani 7
Αγκάθι το ζήτημα της Ταϊβάν: Η σκληρή προειδοποίηση Σι σε Τραμπ – Το ζήτημα μπορεί να μας φέρει σε σύγκρουση
Παρά το μήνυμα συνεργασίας που έστειλαν στις εναρκτήριες δηλώσεις τους, ο Κινέζος πρόεδρος έδειξε τις «κόκκινες γραμμές» του - Η θέση της Κίνας και των ΗΠΑ για την Ταϊβάν
Σι Τζινπίνγκ τον Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo