Βρετανία: Αθωώθηκε η Άντζελα Ρέινερ από κατηγορίες που αφορούσαν φορολογική υπόθεση – Πιθανή υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών

Σε νέα πολιτική κρίση έχει μπει η Βρετανία και η κυβέρνηση των Εργατικών με πρωθυπουργό τον Κιρ Στάρμερ, μετά το μπαράζ παραιτήσεων στελεχών της κυβέρνησής του.

Σε εξαιρετικά δεινή θέση βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, αντιμετωπίζοντας «ασφυκτικές» πιέσεις για παραίτηση από το ίδιο του το κόμμα μετά από συντριπτικά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές. Παρά το κλίμα αυτό, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί, επιμένοντας να παραμείνει στην εξουσία.

Μια τελευταία τροπή στο ποιος ή ποια θα μπορούσε να πάρει τη θέση του είναι η ανακοίνωσή της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Βρετανίας Άντζελα Ρέινερ σήμερα (14.05.2026) ότι «αθωώθηκε» από τις κατηγορίες που αφορούσαν φορολογική υπόθεση η οποία την οδήγησε να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο του 2025, ανοίγοντάς της τον δρόμο να διεκδικήσει ενδεχομένως την ηγεσία του κόμματος και να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δίνει εδώ και ημέρες μάχη για να παραμείνει στην εξουσία μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα του Εργατικού κόμματος στις τοπικές εκλογές την προηγούμενη εβδομάδα.

Σημαντική προσωπικότητα της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, η 46χρονη Ρέινερ είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί τον Σεπτέμβριο από τη θέση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης αφού παραδέχθηκε ότι κατέβαλε μικρότερο φόρο για την αγορά ενός σπιτιού.

Ο σύμβουλος δεοντολογίας της κυβέρνησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρέινερ παραβίασε τον υπουργικό κώδικα δεοντολογίας.

Όμως σήμερα η Ρέινερ δήλωσε ότι η βρετανική φορολογική υπηρεσία (HMRC) την «αθώωσε από την κατηγορία ότι προσπάθησα σκόπιμα να φοροδιαφύγω».

«Χαιρετίζω τα συμπεράσματα της φορολογικής υπηρεσίας η οποία με αθώωσε από οποιαδήποτε επιλήψιμη πράξη», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της στο Χ. «Κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να πληρώσω το σωστό ποσό φόρου (…) Ενήργησα καλή τη πίστει βάσει συμβουλών ειδικών και η HMRC το αναγνώρισε αυτό», τόνισε.

Παράλληλα η Ρέινερ μίλησε στον Guardian και το ITV News και, όταν ρωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να παραιτηθεί, απάντησε: «ο Κιρ θα πρέπει να το σκεφτεί». Σύμφωνα με την ίδια, «ο ρυθμός της αλλαγής δεν ήταν αρκετός για να τον δουν οι ψηφοφόροι», ενώ πρόσθεσε ότι «τα λάθη μάς έχουν πραγματικά εκτροχιάσει και έχουν κάνει τους ψηφοφόρους να μας αμφισβητούν».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα είναι υποψήφια σε ενδεχόμενη εκλογική αναμέτρηση για να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών, η Ρέινερ απάντησε ότι «θα παίξω τον ρόλο μου κάνοντας ό,τι μπορώ για να φέρω την αλλαγή» σε «όποιο ρόλο» κι αν βρεθεί.